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В Беларуси прославленным деятелям культуры и искусства вручили грамоты и подарки
07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Художники и актеры, музыканты и танцоры, работники музеев и библиотек. В Беларуси готовятся отметить День
Редкий случай, когда творческие люди не на сцене, а в зрительном зале. Их сегодня принимали в русском драматическом театре имени Максима Горького. Для собравшихся прозвучало поздравление от президента страны Александра Лукашенко.
Самые прославленные деятели культуры и искусства получили грамоты и ценные подарки.
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Сегодня художников, актеров, музыкантов и танцоров принимали в русском драматическом театре имени Максима Горького.
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