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В Беларуси прославленным деятелям культуры и искусства вручили грамоты и подарки

07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Художники и актеры, музыканты и танцоры, работники музеев и библиотек. В Беларуси готовятся отметить День работника культуры, которое в стране в этом году будут праздновать 9 октября, передает «МИР 24».

Редкий случай, когда творческие люди не на сцене, а в зрительном зале. Их сегодня принимали в русском драматическом театре имени Максима Горького. Для собравшихся прозвучало поздравление от президента страны Александра Лукашенко.

«Мы не стоим на месте. Жизнь диктует свои условия. Но я уверен, что мы ни в коем случае идем на шаг впереди, проявляя культурную дипломатию, для того чтобы нас слышали и видели. И, конечно, радовались тому колоссальному великому творчеству, которое демонстрируют наши уважаемые коллективы», – заявил министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

Самые прославленные деятели культуры и искусства получили грамоты и ценные подарки.



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Сегодня художников, актеров, музыкантов и танцоров принимали в русском драматическом театре имени Максима Горького.
 
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