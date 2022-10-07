В Беларуси прославленным деятелям культуры и искусства вручили грамоты и подарки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Художники и актеры, музыканты и танцоры, работники музеев и библиотек. В Беларуси готовятся отметить День работника культуры , которое в стране в этом году будут праздновать 9 октября, передает «МИР 24».

Редкий случай, когда творческие люди не на сцене, а в зрительном зале. Их сегодня принимали в русском драматическом театре имени Максима Горького. Для собравшихся прозвучало поздравление от президента страны Александра Лукашенко.



«Мы не стоим на месте. Жизнь диктует свои условия. Но я уверен, что мы ни в коем случае идем на шаг впереди, проявляя культурную дипломатию, для того чтобы нас слышали и видели. И, конечно, радовались тому колоссальному великому творчеству, которое демонстрируют наши уважаемые коллективы», – заявил министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

Самые прославленные деятели культуры и искусства получили грамоты и ценные подарки.