Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с юбилеем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 70-летием, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что дорожит доверительными отношениями с Путиным, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.

«В последнее время это отчетливо проявляется в углублении интеграции наших стран. Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства», – подчеркнул Лукашенко.

Глава Беларуси высоко оценил равноправный и плодотворный диалог, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей. Он пожелал Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.

В свой день рождения Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге.