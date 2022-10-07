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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с юбилеем
07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 70-летием, сообщает в пятницу
Лукашенко отметил, что дорожит доверительными отношениями с Путиным, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
Глава Беларуси высоко оценил равноправный и плодотворный диалог, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей. Он пожелал Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
В свой день рождения Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге.
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Президент Беларуси выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы.
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