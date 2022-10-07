Лукашенко вылетел на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко направился с визитом в Россию. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает телеканал «МИР 24».

Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.