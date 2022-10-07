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Лукашенко вылетел на неформальный саммит СНГ в Петербурге

07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко направился с визитом в Россию. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает телеканал «МИР 24».

Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Беларуси поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 70-летием. Лукашенко отметил, что дорожит доверительными отношениями с Путиным, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.



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Теги: Минск
 
 
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Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск.
 
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