|
Лукашенко вылетел на неформальный саммит СНГ в Петербурге
07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко направился с визитом в Россию. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает телеканал «МИР 24».
Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)