ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр экономики Беларуси: Уровень безработицы в стране минимальный, зарплата растет

07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская экономика в условиях санкций остается стабильной. А в отдельных отраслях фиксируют прирост. Об этом сегодня заявил министр профильного ведомства Александр Червяков, передает «МИР 24».

По его словам, уровень безработицы минимальный, а заработная плата растет. Средний показатель – более 1600 белорусских или почти 38 тысяч российских рублей. Предприятия продолжают выпускать продукцию. Экспорт в недружественные страны сократился, но его компенсировал рост поставок в государства-партнеры. Потоки оперативно переориентировали на Россию и Китай.

«Наша доля на российском рынке возросла с 5,5 почти до 8%. Хочу напомнить, что максимальная доля нашего экспорта в импорте в Российской Федерации была в 2000 году – 11%. Вы видите, есть куда расти. Особенно сейчас, когда рынки освободили многие крупные компании», – заявил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.

Под контролем находится обстановка на границе с ЕС и Украиной. По словам министра обороны, сейчас вблизи белорусских рубежей, а значит и Союзного государства, идет беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе. Беларусь охраняет свои границы в усиленном режиме.

«Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками. Осуществляется охрана и защита государственной границы нашей страны. Приняты необходимые меры и решения и в рамках обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Республики Беларусь и Российской Федерации готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», – отметил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируется более 60 тысяч военнослужащих США. Они, по данным министра обороны Беларуси, оснащены современным ударным вооружением.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Червяков заявил, что экспорт в недружественные страны сократился, но его компенсировал рост поставок в государства-партнеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Покупатель уже готов менять свои привычки из-за снижения дохода». Marketing talks о том, как продвигать товары в ретейле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2022
Mir24.TV Belarus
07.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика