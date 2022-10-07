Министр экономики Беларуси: Уровень безработицы в стране минимальный, зарплата растет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская экономика в условиях санкций остается стабильной. А в отдельных отраслях фиксируют прирост. Об этом сегодня заявил министр профильного ведомства Александр Червяков, передает «МИР 24».

По его словам, уровень безработицы минимальный, а заработная плата растет. Средний показатель – более 1600 белорусских или почти 38 тысяч российских рублей. Предприятия продолжают выпускать продукцию. Экспорт в недружественные страны сократился, но его компенсировал рост поставок в государства-партнеры . Потоки оперативно переориентировали на Россию и Китай.

«Наша доля на российском рынке возросла с 5,5 почти до 8%. Хочу напомнить, что максимальная доля нашего экспорта в импорте в Российской Федерации была в 2000 году – 11%. Вы видите, есть куда расти. Особенно сейчас, когда рынки освободили многие крупные компании», – заявил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.

Под контролем находится обстановка на границе с ЕС и Украиной. По словам министра обороны, сейчас вблизи белорусских рубежей, а значит и Союзного государства, идет беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе. Беларусь охраняет свои границы в усиленном режиме.

«Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками. Осуществляется охрана и защита государственной границы нашей страны. Приняты необходимые меры и решения и в рамках обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Республики Беларусь и Российской Федерации готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», – отметил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируется более 60 тысяч военнослужащих США. Они, по данным министра обороны Беларуси, оснащены современным ударным вооружением.