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Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор BELARUS
07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин получил необычный подарок в день своего 70-летия. Глава Беларуси Александр Лукашенко преподнес коллеге трактор, сообщает
Напомним, Александр Лукашенко 7 октября прибыл на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Журналисты поинтересовались, что он привез в подарок Владимиру Путину, на что получили ответ – трактор.
Президент Беларуси добавил, что трактор можно будет оснастить навесным устройством – сеялкой. Она является универсальной, ее используют как при посеве хлеба, так и для других работ.
Ранее Лукашенко
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Президент Беларуси прибыл на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.
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