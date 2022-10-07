Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор BELARUS

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин получил необычный подарок в день своего 70-летия. Глава Беларуси Александр Лукашенко преподнес коллеге трактор, сообщает БЕЛТА .

Напомним, Александр Лукашенко 7 октября прибыл на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Журналисты поинтересовались, что он привез в подарок Владимиру Путину, на что получили ответ – трактор.

«Такой, на котором я работаю, BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», – пояснил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что трактор можно будет оснастить навесным устройством – сеялкой. Она является универсальной, ее используют как при посеве хлеба, так и для других работ.