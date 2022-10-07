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Запрет на вывоз пшеничной муки и гречки продлен в Беларуси на три месяца
07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси на три месяца продлен запрет на вывоз за границу пшеничной муки и гречки. Об этом сообщило правительство республики, передает «МИР 24».
Запрет был введен в июле прошлого года, после чего продлялся.
Ранее Генеральная прокуратура Беларуси потребовала от силовых ведомств возбуждать
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Запрещено вывозить за границу крупы из гречихи, гречневого зерна, продукты из гречки, пшеничную муку.
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