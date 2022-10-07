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Запрет на вывоз пшеничной муки и гречки продлен в Беларуси на три месяца

07.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси на три месяца продлен запрет на вывоз за границу пшеничной муки и гречки. Об этом сообщило правительство республики, передает «МИР 24».

«Запрет вывоза за пределы Республики Беларусь крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка», – говорится в сообщении.

Запрет был введен в июле прошлого года, после чего продлялся.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси потребовала от силовых ведомств возбуждать уголовные дела по фактам необоснованного роста цен и тарифов на внутреннем рынке. Перед этим президент республики Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.



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Запрещено вывозить за границу крупы из гречихи, гречневого зерна, продукты из гречки, пшеничную муку.
 
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