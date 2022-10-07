Запрет на вывоз пшеничной муки и гречки продлен в Беларуси на три месяца

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси на три месяца продлен запрет на вывоз за границу пшеничной муки и гречки. Об этом сообщило правительство республики, передает «МИР 24».

«Запрет вывоза за пределы Республики Беларусь крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка», – говорится в сообщении.

Запрет был введен в июле прошлого года, после чего продлялся.