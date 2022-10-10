AMDG Belarus и TikTok for Business провели первый закрытый бизнес-завтрак для крупнейших рекламодателей Беларуси

Источник материала: ProBusiness

27 сентября в офисе digital-агентства AMDG Belarus прошел закрытый бизнес-завтрак с представителями TikTok for Business. Эксперты познакомили участников с возможностями продвижения бизнеса в развлекательной платформы, рассказали о современных тенденциях в рекламе и предпочтениях аудитории. Гости получили ответы на волнующие их вопросы, а также смогли лично пообщаться со спикерами и получить совет эксперта по интересующим вопросам.

“Бизнес-завтрак AMDG — это встреча, объединяющая представителей крупных компаний не только для обмена полезной информацией. Мы очень рады открывать своим клиентам уникальные возможности для обмена опытом, ведь до этого TIkTok еще не проводил свои выступления в Беларуси. Такие встречи помогают белорусским компаниям двигаться в сторону интенсивного роста и непрерывного развития”, — говорит Сергей Казак, Chief Visionary Officer AMDG Belarus.

В мероприятии приняли участие более 50 крупнейших рекламодателей из разных сфер белорусского бизнеса.

Со своим докладом выступили:

Максим Мирзагитов , Business Partnership manager TikTok For Business Eastern Europe.

, Business Partnership manager TikTok For Business Eastern Europe. Алена Климанова , Business Partnership manager TikTok For Business Eastern Europe.

, Business Partnership manager TikTok For Business Eastern Europe. Софья Хмелидзе, Account-manager TikTok For Business Eastern Europe.

Эксперты TikTok познакомили слушателей с аудиторией площадки, представив сводные данные о ее пользователях. Участникам рассказали об аукционе как одном из форматов рекламы на площадке, а также о резервных рекламных инструментах платформы — коротких видео. На основе представленных спикерами кейсов слушатели узнали, как подобрать подходящий рекламный формат для своей целевой аудитории и какие критерии таргетинга доступны в TikTok.

В рамках бизнес–завтрака TikTok for Business презентовал спецпредложение. Теперь рекламодатель может получить от 500 USD при выполнении минимального условия в 1000 USD открутки либо 30% от бюджета рекламодателя (но не более 15 000 USD) при выполнении всех условий. Узнать подробнее об условиях участия можно здесь .

Бизнес-завтрак AMDG стал поводом для встречи с коллегами в неформальной обстановке, дал возможность обменяться опытом и ценными знаниями. Гости получили заряд вдохновения, новые идеи и много полезных знакомств. Мы благодарим всех, кто принял участие в этом событии! Надеемся, что вы не только интересно, но и плодотворно провели с нами время. Увидимся на следующем мероприятии от AMDG!