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Ректоры вузов Таджикистана и Беларуси обсудили сотрудничество на форуме в Душанбе
12.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Межвузовское сотрудничество обсудили в Душанбе. Там прошел форум ректоров вузов Таджикистана и Беларуси.
«У нас были заключены договоры с Педагогическим университетом, с Российско-Таджикским (Славянским) университетом. Мы бы хотели придать этому сотрудничеству новый виток. Сегодня мы обсуждаем программы взаимодействия по повышению квалификации преподавателей и стажировки», – заявила ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева.
«Худжандский политехнический институт им. Мухаммада Осими более пяти лет сотрудничает с Белорусским национальным университетом и в рамках этого сотрудничества мы подписали договоры в области академической мобильности и студентов, и преподавателей, о создании совместных технопарков», – отметила директор Политехнического института Таджикского технического университета им. академика Мухаммада Осими Дилафруз Саиди.
Всего же между вузами Таджикистана и Беларуси заключено более 100 прямых договоров.
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На форуме подняли вопросы мобильности студентов и преподавателей, а также создание летних школ для учащихся.
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