Ректоры вузов Таджикистана и Беларуси обсудили сотрудничество на форуме в Душанбе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Межвузовское сотрудничество обсудили в Душанбе. Там прошел форум ректоров вузов Таджикистана и Беларуси.



В нем также приняли участие министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода и министр образования Беларуси Андрей Иванец. На форуме подняли вопросы мобильности студентов и преподавателей, а также создание летних школ для учащихся.

«У нас были заключены договоры с Педагогическим университетом, с Российско-Таджикским (Славянским) университетом. Мы бы хотели придать этому сотрудничеству новый виток. Сегодня мы обсуждаем программы взаимодействия по повышению квалификации преподавателей и стажировки», – заявила ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева.

«Худжандский политехнический институт им. Мухаммада Осими более пяти лет сотрудничает с Белорусским национальным университетом и в рамках этого сотрудничества мы подписали договоры в области академической мобильности и студентов, и преподавателей, о создании совместных технопарков», – отметила директор Политехнического института Таджикского технического университета им. академика Мухаммада Осими Дилафруз Саиди.

Всего же между вузами Таджикистана и Беларуси заключено более 100 прямых договоров.