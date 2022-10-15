Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании NBC. В нем он рассказал о ситуации в мире и о дружбе с Владимиром Путиным.

Президент Беларуси во время рабочего визита в Казахстан пообщался с журналистами. Поднимались темы мирового кризиса и обстановки в регионе. Ответил и на вопрос об общении с президентом России и о личных взаимоотношениях.

«Они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Проблем практически нет», – сказал Лукашенко.

Во время интервью Лукашенко анонсировал предстоящую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.