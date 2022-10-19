Как делить доли компании с супругами и наследниками? Юристы объясняют, что вы должны знать о близких своего партнера по бизнесу

Источник материала: ProBusiness

Что делать, если партнер по бизнесу будет разводиться и супруги начнут делить доли в вашей компании? Как защитить бизнес от неожиданно появившихся наследников партнера, которые не заинтересованы в развитии компании? Эти вопросы лучше задать себе еще до начала ведения бизнеса или хотя бы найти на них ответы как можно быстрее. Юристы REVERA law group объяснили «Про бизнес», как грамотно обезопасить себя и компанию от таких неожиданностей.

Ирина Кугейко

Ведущий юрист REVERA law group, практика корпоративного и антимонопольного права Дарья Садовская

Юрист REVERA law group, практика корпоративного и антимонопольного права

Супруги участника общества с ограниченной ответственностью

В случае, если участник общества приобрел долю в уставном фонде этого общества в период брака, нужно быть готовым к тому, что эта доля будет находиться в общей совместной собственности этого участника и супруга (-и).

При продаже доли в уставном фонде компании, если такая доля была приобретена в период брака, необходимо обратить внимание, заключен ли брачный договор между супругами, регулирующий режим совместной собственности в отношении доли в уставном фонде компании. Далее возникает вопрос, нужно ли в письменном виде оформлять согласие супруга (-и) на отчуждение доли в уставном фонде общества?

Распоряжение имуществом, которое находится в общей совместной собственности супругов, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершена сделка по распоряжению имуществом. В отличие от распоряжения недвижимым имуществом, где законодатель предусмотрел письменное согласие супруга (-и), в распоряжении долей в уставном фонде общества такого не предусмотрено. Следовательно, раз письменная форма согласия супруга (-и) на отчуждение доли в уставном фонде ООО не предусмотрена, значит, такое согласие презюмируется (то есть считается, что оно получено).

Тем не менее, в уставе или брачном договоре может быть предусмотрено, что в таких случаях необходимо письменно оформить согласие супруга (-и) на отчуждение доли в уставном фонде общества. Поэтому в каждом конкретном случае нужно анализировать положения устава общества, соглашения об осуществлении прав участников общества и брачного договора (при их наличии).

В некоторых странах помимо согласия супруга (-и) на отчуждение доли в уставном фонде ООО необходимо получить согласие супруга (-и) на покупку доли в уставном фонде. Например, в Российской Федерации участник ООО, состоящий в браке, и желающий продать или купить долю, обязан предварительно получить нотариально удостоверенное согласие супруга (-и) на отчуждение или покупку доли (п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации).

Другой немаловажный вопрос: что же происходит с долей в уставном фонде ООО при разводе супругов и разделе совместно нажитого имущества в период брака?

При разводе и в случае подачи иска о разделе совместно нажитого имущества происходит раздел имущества, нажитого супругами в период брака, и доля в уставном фонде общества не исключение.

Обратите внимание, что установление судом прав на долю в уставном фонде общества автоматически не влечет возможность признания супруга (-и) участником этого общества, поскольку супруг (-а) может стать участником общества только с согласия остальных участников этого общества.

Итак, при разделе имущества, которое находится в общей совместной собственности супругов, супруг (-а) участника общества может потребовать в судебном порядке признания за ним (-ней) права на причитающуюся ему (-ей) часть доли его (-ее) супруга (-и) (участника общества) в уставном фонде соответствующего общества. И в случае, если суд признает за супругом (-ой) участника общества право на причитающуюся ему (-ей) часть доли его (-ее) супруга (-и) (участника общества), то с согласия остальных участников этого общества он (-а) вправе стать участником общества. Если остальные участники общества не дали своего согласия на включение супруга (-и) в состав участников общества (срок получения согласия участников общества рекомендуем закрепить в уставе ООО), то возникает обязанность такого общества выплатить супругу (-е) стоимость причитающейся ему (-ей) части доли его (-ее) супруга (-и) (участника общества) в уставном фонде либо выдать в натуре имущество на такую стоимость (ч. 1, 2 п. 3−1 ст. 259 ГК).

Порядок определения стоимости причитающейся бывшему (-ей) супругу (-е) части доли участника ООО такой: супругу (-е) участника ООО должна быть выплачена стоимость доли его (-ее) бывшего (-ей) супруга (-и), которая соответствует стоимости чистых активов общества, приходящихся на определенную судом долю супруга (-и) в срок, предусмотренный уставом общества, но не позднее 12-ти месяцев со дня предъявления супругом (-ой) соответствующего требования (п. 2 ст. 64 ГК).

Пример Анна — участник ООО «А», владеет долей в размере 50%. Евгений — супруг Анны. Долю в размере 50% Анна приобрела в тот момент, когда она состояла в браке с Евгением. Однако, спустя некоторое время Анна и Евгений решились развестись и разделить совместно нажитое имущество в период брака. Евгений подал иск в суд о разделе совместно нажитого имущества, в котором требует признать за собой причитающуюся ему часть доли Анны. Суд признал за Евгением его право на часть доли Анны. В таком случае Евгений с согласия остальных участников может стать участником общества либо потребовать выплатить стоимость причитающейся ему части доли в уставном фонде ООО «А». Если же остальные участники общества не дали своего согласия, то ООО «А» обязано выплатить Евгению стоимость причитающейся ему части доли в уставном фонде общества, то есть ½ доли Анны (25%), которая соответствует стоимости чистых активов ООО «А» (на практике определяется по бухгалтерскому балансу ООО «А» за последний отчетный период, предшествующий дате обращения Евгения в ООО «А» с заявлением (требованием) о включении его в состав участников ООО «А»), приходящихся на определенную судом долю Евгения.

Мы рекомендуем обсудить с вашим партнером этот вопрос на старте вашего бизнеса и определить план действий на случай раздела имущества. Здесь могут быть следующие договоренности при разделе имущества:

супруг (-а) имеет право стать участником общества (например, супруг (-а) принимает неофициальное, но очень активное участие в бизнесе);

супруг (-а) вправе стать участником общества только с согласия остальных участников (т.е. решение этого вопроса перенести на будущее).

Для подстраховки своих интересов можно попросить бизнес-партнера заключить с супругом (-ой) брачный договор и урегулировать режим совместной собственности.

Наследники доли в уставном фонде общества

Наследники — это лица, которые указаны в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя.

По общему правилу доля в уставном фонде общества переходит к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, которые являются участниками этого общества (ч. 1 ст. 102 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»). То есть, по факту, новыми участниками общества могут стать абсолютно незнакомые текущим участникам лица, которые, возможно, не заинтересованы в развитии компании, или может возникнуть конфликт между участниками и наследниками ввиду несовпадения интересов и т.п.



Фото: luckclub.ru

Чтобы таких проблем не возникло, мы рекомендуем закрепить в самом уставе порядок наследования доли в уставном фонде общества, а именно: предусмотреть, что в таком случае доля переходит к наследникам (правопреемникам) только с согласия остальных участников общества, прописать когда такое согласие считается полученным (этот может быть любой срок, но не более 30 дней с даты обращения наследников к обществу), и что будет в случае, если участники не дадут такого согласия. Таким образом, участники будут иметь представление о тех лицах, которые собираются войти в состав участников ООО.

Если остальные участники не дадут согласия, то у общества возникает перед наследниками (правопреемниками) обязанность выплатить им действительную стоимость доли в уставном фонде общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, которое соответствует такой стоимости. Действительная стоимость доли участника ООО соответствует части стоимости чистых активов этого общества, пропорциональной размеру его доли. При этом действительная стоимость доли в уставном фонде определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент открытия наследства.

Действительная стоимость доли в уставном фонде ООО (выдача в натуре имущества такой же стоимости) должна быть выплачена по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до 12 месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли (ч. 2, 3 ст. 102 Закона).

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