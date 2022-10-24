Погода в СНГ: на горных трассах Армении стало скользко, в зоопарке Минска медведей готовят к спячке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ущерб от урагана подсчитывают на северо-востоке Казахстана. Мощный вихрь повредил крыши в нескольких селах и оставил без света часть Павлодара. Шторм, туман и гололед сегодня – в большинстве областей республики. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Холодный воздух продвигается вглубь Кыргызстана. На градусниках скупые осенние плюс восемь. Синоптики советуют жителям одеваться теплее. Пригодятся и зонты: неделя будет дождливой. А в горах торопит события зима. Там уже легкий минус и снег. Ездить на летней резине на перевалах опасно. Дороги скользкие. Спасатели рекомендуют водителям переобуть машины. Так, на трассе Бишкек-Ош запрещен проезд для автомобилей, которые не подготовлены к зиме.

Армения

Осень в Ереване отчаянно цепляется за тепло. В cтолице плюс 16. На севере страны – Шираке – на несколько градусов ниже. Циклон принес в регион дождь и снег. Горные трассы пока открыты. Ситуацию на перевалах мониторят сотрудники «Дорожного департамента» республики. Водителям рекомендуют отправляться в дорогу только на зимней резине, а также – снижать скорость и соблюдать дистанцию.

Беларусь

Туман и кратковременные дожди ожидаются сегодня в Беларуси. Днем на севере страны столбики термометров не поднимутся выше отметки в шесть градусов. На юге будет теплее – плюс 15. К холодам начали готовиться в столичном зоопарке. Медведям Нюре и Тристану увеличили рацион. Им нужно запастись энергией для спячки. К привычным кашам и хлебу добавили фрукты, овощи и орехи. Для небольших животных готовят закрытые вольеры. С приходом холодов туда переедут красные мартышки, дикобразы, розовые пеликаны, павлины, лебеди и черный аист.