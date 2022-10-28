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Торгово-сервисный центр Минского тракторного завода открылся в Астрахани
28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Астрахани открыли торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси. По словам Романа Головченко, там можно будет купить полностью укомплектованную технику, обслужить и починить ее.
Также премьер-министр Беларуси посетил
«Уже сейчас мы имеем порядка 90 тысяч тонн грузов, которые перевалены, как через Астраханский морской порт, так и через «Армаду». И это только начало», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Товарооборот между Беларусью и Астраханской областью растет. За восемь месяцев этого года он увеличился в 2,5 раза.
В Астрахани белорусская делегация заключила контракты почти на 62 миллиона белорусских или больше 1,5 миллиарда российских рублей.
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В центре будут продавать не только продукцию завода, но и бренды других белорусских сельхозпроизводителей.
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