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Торгово-сервисный центр Минского тракторного завода открылся в Астрахани

28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Астрахани открыли торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси. По словам Романа Головченко, там можно будет купить полностью укомплектованную технику, обслужить и починить ее.

В центре будут продавать не только продукцию завода, но и бренды других белорусских сельхозпроизводителей. Такой шаг позволит отечественным компаниям нарастить продажи в этом российском регионе. Проект выгодный для обеих стран.

«Мы подписали сегодня соглашение и контракт с Министерством сельского хозяйства края именно по поставке в следующем году более 100 тракторов, которые будут поставляться через новый сервисный центр», – заявил заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик.

Также премьер-министр Беларуси посетил Астраханский морской порт. Через него и Каспийский порт белорусы могут перевозить в год до 850 тысяч тонн грузов. Соглашение между странами уже подписано.

«Уже сейчас мы имеем порядка 90 тысяч тонн грузов, которые перевалены, как через Астраханский морской порт, так и через «Армаду». И это только начало»,отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Товарооборот между Беларусью и Астраханской областью растет. За восемь месяцев этого года он увеличился в 2,5 раза.

В Астрахани белорусская делегация заключила контракты почти на 62 миллиона белорусских или больше 1,5 миллиарда российских рублей.



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В центре будут продавать не только продукцию завода, но и бренды других белорусских сельхозпроизводителей.
 
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