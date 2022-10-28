Торгово-сервисный центр Минского тракторного завода открылся в Астрахани

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Астрахани открыли торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси. По словам Романа Головченко, там можно будет купить полностью укомплектованную технику, обслужить и починить ее.



В центре будут продавать не только продукцию завода, но и бренды других белорусских сельхозпроизводителей. Такой шаг позволит отечественным компаниям нарастить продажи в этом российском регионе. Проект выгодный для обеих стран.



«Мы подписали сегодня соглашение и контракт с Министерством сельского хозяйства края именно по поставке в следующем году более 100 тракторов, которые будут поставляться через новый сервисный центр», – заявил заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик.

Также премьер-министр Беларуси посетил Астраханский морской порт . Через него и Каспийский порт белорусы могут перевозить в год до 850 тысяч тонн грузов. Соглашение между странами уже подписано.

«Уже сейчас мы имеем порядка 90 тысяч тонн грузов, которые перевалены, как через Астраханский морской порт, так и через «Армаду». И это только начало», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Товарооборот между Беларусью и Астраханской областью растет. За восемь месяцев этого года он увеличился в 2,5 раза.

В Астрахани белорусская делегация заключила контракты почти на 62 миллиона белорусских или больше 1,5 миллиарда российских рублей.