Дорога в облака. Как первыми в Беларуси начать бизнес на воздушных шарах и можно ли заработать на эмоциях

Источник материала: ProBusiness



Екатерина Жукова-Ивашина. Фото из архива героини

Если исходить из того, что цель современного бизнеса прежде всего в продаже эмоций, то дело, которым занимается Екатерина Жукова-Ивашина со своей командой, этой задаче отвечает на сто процентов. Полеты на воздушном шаре — это гарантированный восторг, адреналин, и возможность посмотреть новым взглядом на все вокруг. А вот насколько сложно организовать такую услугу, с какими трудностями сталкивается бизнес и можно ли на этом заработать, читайте в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси .

Главное — идея

— С воздухоплаванием я столкнулась 12 лет назад, произошло это почти случайно, — говорит Екатерина. — На тот момент я, недавно окончившая университет, пробовала себя в разных направлениях — и в качестве телеведущей, и руководителя готового бизнеса, и организатора мероприятий. Начинала и понимала, что это не мое. И вдруг на одном из мероприятий случай свел меня с выдающимся человеком в истории нашего воздухоплавания, опытным пилотом, будущим партнером по бизнесу (по совместной договоренности имя его я не называю). У него уже тогда была идея организовать полеты на воздушных шарах тут, в Беларуси. Во мне он увидел такого же идейного единомышленника.



Фото из архива героини

Екатерина вспоминает, что влюбилась в полеты на шарах с первого раза — и на всю жизнь.

— У нас тогда еще никто на шарах не летал. Да, были пилоты, были опытные спортсмены, но все мероприятия и полеты проходили в соседних странах. Новые знакомые для меня организовали такой полет. Это было просто незабываемо! Ребятам даже удалось сорвать для меня с верхушки ели ветку с шишками — я потом не могла на нее налюбоваться.



Фото из архива героини

Первым всегда сложно

Решив, что полеты на шарах — это дело, которым они готовы заниматься всерьез и надолго, партнеры приступили к организационным задачам.

— Возможности инвестировать в проект личные средства у нас не было — не хватало денег. А воздухоплавание — это очень затратный вид деятельности. Нужны шары, нужен автомобиль с хорошей проходимостью и прицеп к нему, чтобы доставлять шар в нужную точку и потом «ловить» его при посадке, место для хранения оборудования, топливо, пилоты. Стоимость воздушного шара зависит от производителя и вместимости, в среднем она колеблется от 40 до 100 тысяч долларов. Нам опять повезло: друзья из России продали нам первый воздушный шар относительно недорого, за $ 30 тысяч — он был б/у, плюс расплачивались мы за него в рассрочку. Одновременно я поехала на курсы пилотов в Украину — в Беларуси подобного обучения тогда не было. Курсы стоили около $ 3 тысяч. В целом, если оценивать собственные вложения на старте, это была сумма порядка $ 15 тысяч, — говорит Екатерина.

Особенно нелегко пришлось с получением всех необходимых документов. Свою компанию «Аэротур-Баллунс» учредители сразу зарегистрировали в форме ООО, понимая, что поддержание шаров в исправном техническом состоянии потребует определенного штата сотрудников.



Фото из архива героини

— Наиболее сложным стал этап получения сертификата эксплуатанта в Департаменте по авиации. В Беларуси наша компания была первой в этой сфере, «протоптанной дорожки» не было, все приходилось делать вслепую. Совместными усилиями все документы мы наконец получили, — вспоминает Екатерина.

«Аэротур» и по сей день является единственной авиакомпанией в Беларуси, которая профессионально осуществляет перевозку пассажиров на тепловых аэростатах по стране и имеет все необходимые разрешения.



​​​​Фото из архива героини

Ценность исключительного момента

Второй непростой вопрос, над которым пришлось долго думать и работать, — ценообразование.

— Понятно, что цена формируется исходя из прямых и косвенных расходов. Это стоимость самих шаров и газа для них, бензина для сопровождающих автомобилей, зарплаты пилотов, техников, менеджеров по работе с клиентами и пр., аренда офиса и налоги (компания работает по УСН и платит 6% от выручки), — поясняет собеседница. — К примеру, чтобы организовать полет, необходимо с учетом скорости и направления ветра определить место вылета, подать заявку, прибыть за час на место, разложить шар, провести инструктаж. Для этого требуется участие 3−4 человек.



Фото из архива героини

Потом пилот проводит полет, а остальные члены команды едут вслед в автомобиле, чтобы встретить шар в заранее предполагаемом месте. По пути следования воздушный шар не должен нарушать границы запрещенных зон, которых вокруг городов достаточное количество. Во всем мире воздухоплавание — сложное в организации и недешевое развлечение. И мы в этом плане не исключение.

Полет на воздушном шаре у «Аэротур-Баллунс» сегодня стоит 1200 белорусских рублей рублей (эквивалент $ 450) по индивидуальной программе на 2−3 человека или 400 рублей (около $ 160) с каждого участника в рамках группового тура численностью до 6 человек. Полет проходит на высоте 1 км и длится 1 час. Летают в основном над Минской областью.

— Учитывая специфику такого отдыха, его необычность, количество впечатлений, полеты часто преподносятся в виде подарка, еще это повод отметить какое-то важное событие. Мы тоже стараемся создать во время полета дружескую атмосферу и дополнить его торжественностью, — говорит Екатерина.



Фото из архива героини

Погода как главное условие

Летать на воздушных шарах можно круглый год, но по понятным причинам интерес к этой услуге сезонный. Активные полеты проходят с мая по сентябрь.

— На самом деле температура на высоте одного километра практически не отличается от той, что внизу. Плюс — теплый воздух, который поднимает шар вверх. Но за дополнительный час до и после полета на открытой местности, конечно, можно замерзнуть, особенно если неправильно одеться. Так что когда холодно, летаем нечасто. Зато в теплое время года мы нередко делаем по два полета в сутки (исключение — дождливые или ветреные дни).

Погода в Беларуси непредсказуемая, но в среднем можно ориентироваться на 100 погожих дней в сезон.

В конце июня — начале июля, когда солнце садится поздно, а встает рано, у команды «Аэротур-Баллунс» самый жаркий период: сотрудникам удается поспать лишь по несколько часов в сутки. На «базу» в Минском районе они возвращаются к полуночи, а уже в три часа утра надо опять выезжать.

— Устаем, конечно, но понимаем, что отоспимся зимой, — говорит Екатерина. — Мы все «апантаныя»: не можем не подниматься в небо, горим этими полетами.

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Как стать пилотом

Организация обучения — еще один из видов деятельности «Аэротур-Баллунс». Чтобы стать пилотом, нужно освоить теоретическую и практическую части полетов. И если с теорией все понятно — лекции идут три недели, то срок, когда удастся налетать минимальные 16 часов, заранее предугадать сложно. В среднем обучение занимает около трех месяцев и стоит порядка $ 3 тысяч. Затем курсанту надо будет сдать экзамен в Высшей квалификационной комиссии.



Фото из архива героини

— Обучая пилотов, мы закрывали прежде всего свои потребности в кадрах и популяризировали воздухоплавание у нас в стране. Но получился другой эффект: сегодня можно встретить предложения о полетах от пилотов-любителей, которые готовы снижать стоимость, только бы вы с ними полетели. В таких случаях речь не идет о сертификации, которую проходим мы, о курсах повышения квалификации техников и пилотов.

Так у нас возникла какая-то нездоровая конкуренция: с одной стороны мы предоставляем гарантии безопасности нашим клиентам, с другой — не знаем, как реагировать на ценовой демпинг, потому что все квалификационные и сертификационные процедуры влекут значительные траты.

Как лето зиму кормит

Сейчас в штате компании около 10 человек — это бухгалтер, юрист, техники и руководители полетов. Пилоты и команда подбора работают по договорам подряда и все, как правило, имеют другую основную работу.



Фото из архива героини

— За один полет член команды получает 50 рублей ($ 20). Всех сотрудников держать на постоянной работе мы не можем — прежде всего из-за сезонности полетов. Получается, что все, что мы зарабатываем за сезон, мы тратим на обновление оборудования, а также зарплаты, налоги и аренду в холодное время года.

Сейчас в «парке» «Аэротур-Баллунс» три «постоянных» воздушных шара и один запасной. За первый, полученный в рассрочку, компания смогла рассчитаться через 6 лет, с тех пор шары регулярно обновляются. Ресурс шара, как правило, составляет 500−600 часов полета, каждые 100 часов необходимы регулярные проверки.



Фото из архива героини

Больше будет, но не сейчас

— По коммерческой составляющей хвастаться особо нечем, — признается Екатерина. — Учитывая годовые доходы и траты получается, что наша маржинальность стремится к нулю. То есть, если быть честными, мы получили хобби, которым можем заниматься, не вкладывая свои деньги. При этом понимание, как сделать этот бизнес более доходным, есть — например, нужны шары с корзинами большей вместительности, от 12 человек. На профессиональном сленге они называются «трамваи». Тогда получится и цены сделать ниже, и количество клиентов увеличить. Но сейчас, в условиях трудного прогнозирования ситуации, мы предпочитаем не делать резких шагов.



Фото из архива героини

Такая же ситуация и с мероприятиями. «Аэротур-Баллунс» была организатором Первого открытого чемпионата Беларуси по воздухоплавательному спорту в 2014 году, неоднократно выступала организатором крупных республиканских фестивалей. В 2017 году даже удалось установить рекорд СНГ по количеству воздушных шаров над столицей — над Минском тогда одновременно поднялись в воздух 70 шаров.

— Опыт других стран показывает, что за счет продажи рекламных площадей фестиваль способен быть коммерчески выгодным. Тогда нам удавалось выходить в ноль, но сейчас рассчитывать на прибыль с такого мероприятия не приходится.



Фото из архива героини

Лучшее, что компания может сделать сегодня для своего развития, считает Екатерина, — это продолжать сохранять высокий уровень безопасных полетов, поддерживать интерес к воздушным шарам, привлекать новых поклонников этого вида отдыха, обучать пилотов и продвигать себя в интернете. Пока на продвижение команда тратит минимум, около $ 300 в год — делает все своими силами, — но с учетом растущей конкуренции планирует увеличить расходы, в частности, на Instagram.

— То есть стратегия простая: во всех непонятных ситуациях делай, что должен, — и будь что будет. Мы к тому же не просто работаем, а еще и кайфуем от этого.

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