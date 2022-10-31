МАРТ подготовил памятку для ИП по работе с импортом и выпустила новые разъяснения по 713-му постановлению

Источник материала: ProBusiness





После внедрения в Беларуси новой системы регулирования цен не прошло и двух недель, а МАРТ вынужден выпускать уже вторую партию разъяснений по работе с постановлением Совета Министров № 713. Кроме того, ведомство подготовило памятку для индивидуальных предпринимателей , которые работают с импортом. Публикуем полезные комментарии и пояснения от профильного министерства.

1. Распространяется ли постановление № 713 на услуги по изготовпению по индивидуальному заказу?

Постановление № 713 не распространяется на отношения, связанные с оказанием услуг СТО, в том числе нормы постановления № 713 не распространяются на материалы, используемые при оказании таких услуг, если такие материалы включены в стоимость оказываемых услуг.

При этом при реализации СТО производителем, поставщиком материалов, используемых СТО при оказании услуг, цены на такой товар, в случае его включения в перечень, указанный в приложении 1 к постановлению № 713, регулируются в соответствии с постановлением № 713.

Одновременно отмечаем, что если при оказании услуги СТО заключается договор, которым предусматривается отдельно продажа товаров и дальнейшее оказание услуг с использованием этого товара, то в таком случае при реализации товара должны соблюдаться надбавки, определенные приложением 1 к постановлению № 713.

Если при СТО работает розничный торговый объект, осуществляющий реализацию товаров, указанных в приложении 1 к постановпению № 713, уровень надбавок в данном розничном торговом объекте должен соблюдаться.

2. Являются ли напитки, изготавливаемые в кофеаппарате, рясположенном на площадях торгового объекта, товаром или продукцией общественного питания?

В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3 Кпассификации тoproвыx объектов по видам, установленной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 23 «О классификации торговых оfiъектов по видам и типаж», торговый автомат — передвижное средство разносной торговли, представляющее собой специальное оборудование для продажи товаров, позволяющее проводить расчеты за приобретаемые товары с использованием наличных денежных средств и (или) в безналичном порядке.

В соответствии с пунктов 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128−3 «О государственном регулировании торговли и общественного питания»:

нестационарный торговый объект — торговый объект, представляющий собой временную конструкцию, не являющуюся капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением или их частями, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к инженерным коммуникациям, а также палатка, тележка, лоток, корзина, торговый автомат и иное приспособпение (передвижные средства разносной торговли) (подпункт 1.11);





торговый объект — капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение или их части либо временная конструкция, не являющаяся капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением или их частями, оснащенные торговым и иным оборудованием для продажи товаров, а также передвижной торговый объект и передвижные средства разносной торговли (подпункт 1.35).

Соответственно, продажа напитков посредством самообслуживания с использованием нестационарнмх торговых объектов или использование в торговых объектах вышeyкaзaнныx аппаратов в качестве торгового оборудования, имеет признаки торговли, в том числе разносной торговли с использованием торгового автомата.

Ввиду изложенного, напитки, реализуемые с испопьзованнем такого кофеаппарата посредством самообслужнвания в рамках деятельности «торговля», будут товаром. Обращаем внимание, что кофемашины, используемме субъектом общественного питания в объектах общественного питания, для изготовления работниками такого субъекта напитков в рамках деятельности «общественное питание» не являются торговмми автоматами.

Справочно. Согласно нормам статей 10 и 11 Закона № 128−3, субъекты хозяйствования вправе самостоятельно определять виды деятельности, которые предполагают осуществлять, а также виды и типы торговых объектов, типы объектов общественного питания (при условии определения такого типа), порядок и условия осуществления деятельности.

3. В объекте осуществляется изготовление пиццы и иной подобной продукции, является ли такой объект «объектом общественного питания», а изготавливаемая продукция «продукцией общественного питания»?

Исходя из определения терминов «общественное питание», «продукция общественное питание», указанных в подпунктах 1.12, 1.18 пункта 1 статьи 1 Закона № 128−3, деятельность по производству, в том числе выпеканию, пиццы может относиться к общественному питанию, изготавливаемая продукция — к продукции общественного питания, а объект, в котором такая продукция изготовлена и реализована, — к объекту общественного питания.

4. Субъект общественного питания произвел продукцню общественного питания и реализовал ее иному субъекту хозяйствовання. К чему относится тякая продукция?

Продукция, произведенная субъектом общественного питания при осуществленнии деятельности «общественное питание», и реализованная иному субъекту хозяйствования для последующей ее продажи является: для первого — продукцией общественного питания, для последнего — товаром.





5. В случае реализации товара по дилерскому договору, в котором устанавливаются рекомендуемые цены реализации, необходимо ли соблюдать требования постановления?

Ограничения, установленные постановлением № 713, распространяются в том числе, на отношения по реализации товаров в рамках дилерских договоров. При этом считаем возможным обратить внимание, что согласно пункту 2 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94−3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», запрещаются вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены пepeпpoдaжи товара, за исключением случая, если продавец устанавливает для потребителя максимальную цену перепродажи товара.

Памятка для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих импорт товаров и (или) реализацию на территории Республики Беларусь

Индивидуальный предприниматель приобретает товар за пределами Республики Беларусь.

1. ИП импортер и является плательщиком НДС

Отпускная цена импортера с НДС = контрактная цена (по курсу НБРБ на дату оприходования) + расходы по импорту (таможенные пошлины и сборы, транспортные расходы до склада, иные расходы в соответствии с законодательством) + расходы по страхованию + надбавка импортера + НДС (в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь).

Пример 1:

контрактная цена куртки мужской — 1243 росс. рубля;

курс 100 росс. рублей на 27.10.2022 — 4,0238 бел. рубля (дата оприходования);

расходы по импорту — 5 рублей;

расходы по страхованию — 1 рубль;

надбавка импортера — предельная максимальная 55% (столбец 1 приложения 1 постановления № 713);

НДС — 20%.

Контрактная цена= 1243 * 0,040238+5+1 = 56 рублей

Отпускная цена импортера без НДС = 56 +56 * 0,55= 86,8 рублей

Отпускная цена импортера с НДС = 86,8*1,2 = 104,16 рублей

1.1 ИП импортер, являющийся плательщиком НДС, реализует товар в собственной розничной сети

Розничная цена импортера = Отпускная цена импортера без НДС + торговая надбавка + НДС.

Пример 2:

условия примера 1 и торговая надбавка — предельная максимальная 55 процентов (столбец 2 приложения 1 постановления № 713).

Розничная цена без НДС = 86,8 + 86,8 * 0,55 = 134,54 рубля

Розничная цена с НДС = 134,54 * 1,2 = 161,44 рубля

1.2 ИП импортер, являющийся плательщиком НДС, поставляет товар хозяйствующему субъекту для последующей реализации в розничной сети по отпускной цене импортера с НДС, то есть, в данном примере по 104,16 рублей.

2. ИП импортер и не является плательщиком НДС

Отпускная цена импортера = контрактная цена (по курсу НБРБ на дату оприходования) + расходы по импорту (таможенные пошлины и сборы, транспортные расходы до склада, иные расходы в соответствии с законодательством) + расходы по страхованию + надбавка импортера + сумма ввозного НДС.

Пример 3:

контрактная цена куртки мужской — 1243 росс. рубля;

курс 100 росс. рублей на 27.10.2022 — 4,0238 бел. рубля

расходы по импорту — 5 рублей;

расходы по страхованию — 1 рубль;

надбавка импортера — предельная максимальная 55% (столбец 1 приложения 1 постановления № 713);

сумма ввозного НДС — 10 рублей.

Контрактная цена= 1243 * 0,040238+5+1 = 56 рублей

Отпускная цена импортера = 56 +56 * 0,55 +10 = 96,8 рублей.





2.1 ИП импортер, не являющийся плательщиком НДС, реализует товар в собственной розничной сети

Розничная цена импортера = Отпускная цена импортера без учета уплаченного ввозного НДС + торговая надбавка+ сумма ввозного НДС.

Пример 4:

условия примера 3 и торговая надбавка — предельная максимальная 55% (столбец 2 приложения 1 постановления № 713).

Розничная цена импортера = 56 * 1,55 *1,55 + 10 = 144,54 рубля.

2.2. ИП импортер, не являющийся плательщиком НДС, поставляет товар хозяйствующему субъекту для последующей реализации в розничной сети по отпускной цене импортера, то есть в данном примере по 96,8 рублей.

ИП приобретает товар на территории Республики Беларусь

3. ИП является плательщиком НДС

Розничная цена с НДС = Отпускная цена (без НДС) + торговая надбавка (с учетом оптовой) + НДС.

Пример 5.

Отпускная цена производителя (импортера) куртки мужской без НДС = 40 рублей;

Торговая надбавка — предельная максимальная 55% (столбец 2 приложения 1 постановления № 713);

НДС — 20%.

Розничная цена ИП без НДС = 40 +40 * 0,55 = 62 рубля.

Розничная цена ИП с НДС = 62 * 1,2 = 74,4 рубля.

4. ИП не является плательщиком НДС

Розничная цена = Отпускная цена (без НДС) + торговая надбавка (с учетом оптовой) + входной НДС.

Пример 6.

Отпускная цена производителя (импортера) куртки мужской без НДС = 40 рублей;

Торговая надбавка — предельная максимальная 55 процентов (столбец 1 приложения 1 постановления № 713);

Сумма входного НДС — 10 рублей.

Розничная цена ИП = 40 +40 * 0,55 + 10 = 72 рубля.

Все расчеты производятся с округлением в меньшую сторону до минимальной денежной единицы, находящейся в обращении на территории Республики Беларусь — 1 белорусская копейка.

Если у вас остались еще вопросы, то на сайте МАРТ есть рубрика «Вопросы и ответы» , где постоянно публикуются пояснения по применению постановления № 713.

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