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Прямо с грядки: в Минске начали работать экоярмарки с продуктами от фермеров

31.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждую неделю в Минске проводят экоярмарку с продуктами от фермеров. Это один из способов поддержки домашних производителей. Цены у них приятные, а продукты натуральные. На соответствие норм их регулярно проверяют. За свежими овощами и фруктами отправилась и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Каждую неделю фермер Владимир Пешко заполняет свой грузовик витаминами и отправляется в столицу. Продукция на прилавке – прямо с грядки. В Минске на нее спрос больше, чем в деревне.

«Весной первый огурчик, редисочка очень хорошо пользуется спросом, потом первая клубничка. Сейчас осенью картошечку хорошо очень берут. На родине эта продукция продается гораздо тяжелее. У каждого на приусадебном участке своя продукция есть. И у нас рыночек один день в неделю», – рассказал фермер Владимир Пешко.

Здесь же «за овощами как у бабушки» нередко выстраиваются очереди. Продажи по современным стандартам. Есть даже доставка на дом.

«Мы пенсионеры, нам сложно далеко ходить. Они нас спасают – уже несколько месяцев возле дома продают, весь район ходит, покупает. Товар хороший, с грядки, как будто с дачи», – поделилась жительница Минска Нина Васильевна.

По соседству с овощами и фруктами – натуральный мед. Ассортимент огромный, определиться сразу не так просто. Насыщенные, нежные цветочные, с пергой, с прополисом. Качество под грифом «семейный бренд».

«Тесть уже в третьем поколении пчеловод. Пасека 150 примерно семей. Вся полностью кочевая. Мы вывозим улья в период цветения в определенные места: что-то в лес, что-то на поле», – рассказал пчеловод Валерий Зосимович.

Никаких добавок, консервантов и нитратов – за этим строгий контроль. Ярмарка стартовала пару лет назад. Нужно было поддержать фермеров на селе. Сейчас они приезжают из районов в столицу, как на работу. Ведь здесь их ждут постоянные клиенты.

«У нас кроме овощей, представлены и крафтовые сыры, крафтовые хлеба, домашние копчения, мясо, колбасы. Более широкий ассортимент. И ценники на наших ярмарках порой даже ниже, чем на городских рынках», – отметил специалист Молодежной социальной службы Минска Владислав Выучейский.

Из-за большого спроса у ярмарки появилась вторая точка – около бизнес-центра. Побаловать себя домашними продуктами теперь могут и офисные работники столицы.



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Теги: Минск
 
 
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Это один из способов поддержки местных производителей. Довольны и покупатели – цены порой ниже, чем на городских рынках, а продукты натуральные.
 
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