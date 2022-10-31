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Как помочь перегруженному руководителю: пошаговый выход из опасного состояния. Встреча Клуба 04.11

31.10.2022 14:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как помочь перегруженному руководителю: пошаговый выход из опасного состояния. Встреча Клуба 04.11
Фото: probusiness.io

Стресс и множество задач для руководителя — вещь привычная. Но в 2022 году объем сложных решений, эмоциональные нагрузки выросли в разы. Как при этом поддерживать эффективное управление компанией и сотрудниками? Как сохранять психологическое равновесие, чтобы энергии хватило и на работу, и на общение с родными и близкими?

Уже в эту пятницу 04 ноября состоится тематическая встреча Клуба по острой теме: «Как помочь перегруженному руководителю. Пошаговый выход из опасного состояния». Приглашенный спикер: Ермалкевич Илья, владелец компаний Ermalkevich Consulting, ABATMAN, BAOT

Как помочь перегруженному руководителю: пошаговый выход из опасного состояния. Встреча Клуба 04.11
Илья Ермалкевич

Регистрация на встречу начинается в 18−30. С 19.00 до 20.20 состоится выступление Ильи Ермалкевича с практическими советами, кейсами и инструментами:

  • Как разгрузить руководителя?
  • Как повысить свою продуктивность?
  • Как распределить управленческие потоки в компании?

С 20.20 до 21.00 мы приглашаем участников встречи задать вопросы эксперту

⇒ Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!

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В чем польза Клуба — видеонтервью с участниками

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

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Генеральный партнер Клуба 2022:

Как помочь перегруженному руководителю: пошаговый выход из опасного состояния. Встреча Клуба 04.11

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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо в Телеграм/Вайбер +375292999528

 
 
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Стресс и множество задач для руководителя - вещь привычная. Но в 2022 году объем сложных решений, эмоциональные нагрузки выросли в разы. Как при этом поддерживать...
 
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