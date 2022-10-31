|
Как помочь перегруженному руководителю: пошаговый выход из опасного состояния. Встреча Клуба 04.11
31.10.2022 14:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Стресс и множество задач для руководителя — вещь привычная. Но в 2022 году объем сложных решений, эмоциональные нагрузки выросли в разы. Как при этом поддерживать эффективное управление компанией и сотрудниками? Как сохранять психологическое равновесие, чтобы энергии хватило и на работу, и на общение с родными и близкими?
Уже в эту пятницу 04 ноября состоится тематическая встреча Клуба по острой теме: «Как помочь перегруженному руководителю. Пошаговый выход из опасного состояния». Приглашенный спикер: Ермалкевич Илья, владелец компаний Ermalkevich Consulting, ABATMAN, BAOT
Регистрация на встречу начинается в 18−30. С 19.00 до 20.20 состоится выступление Ильи Ермалкевича с практическими советами, кейсами и инструментами:
С 20.20 до 21.00 мы приглашаем участников встречи задать вопросы эксперту
⇒ Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!
В чем польза Клуба —
Вы также можете
________________________________________________________________
Генеральный партнер Клуба 2022:
________________________________________________________________
Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стресс и множество задач для руководителя - вещь привычная. Но в 2022 году объем сложных решений, эмоциональные нагрузки выросли в разы. Как при этом поддерживать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)