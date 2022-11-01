Беларусь Казахстан форум Асер Великий камень

Источник материала: ProBusiness

ASER совместно с Индустриальным парком «Великий камень» при поддержке посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан проводит бизнес-форум «Беларусь — Казахстан: возможности и перспективы в логистике и производстве», который состоится в г. Алматы 25 ноября 2022 года.

Мероприятие ориентировано на развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений между Беларусью и Казахстаном. В фокусе — проблемы и вызовы, которые сегодня стоят в сфере логистики, а также возможности в реализации белорусско-казахстанских бизнес-проектов.

На форуме вы получите актуальную информацию по логистическому рынку ЕАЭС, узнаете про существующие инвестиционные перспективы и приобретете полезные деловые контакты среди бизнес-сообщества Казахстана.

Участие — бесплатное!