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Беларусь Казахстан форум Асер Великий камень
01.11.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
ASER совместно с Индустриальным парком «Великий камень» при поддержке посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан проводит бизнес-форум «Беларусь — Казахстан: возможности и перспективы в логистике и производстве», который состоится в г. Алматы 25 ноября 2022 года.
Мероприятие ориентировано на развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений между Беларусью и Казахстаном. В фокусе — проблемы и вызовы, которые сегодня стоят в сфере логистики, а также возможности в реализации белорусско-казахстанских бизнес-проектов.
На форуме вы получите актуальную информацию по логистическому рынку ЕАЭС, узнаете про существующие инвестиционные перспективы и приобретете полезные деловые контакты среди бизнес-сообщества Казахстана.
Участие — бесплатное!
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ASER совместно с Индустриальным парком «Великий камень» при поддержке посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан проводит бизнес-форум «Беларусь -...
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