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Цены на товары потребительской корзины снижаются в Беларуси

04.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси снижаются цены на товары потребительской корзины. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, передает телеканал «МИР 24».

Новую систему регулирования цен ввело правительство. Теперь местные производители согласовывают стоимость товаров с госорганами, а для импортеров установлены предельные надбавки. Документ может корректироваться. Специалисты проводят встречи с бизнесом, чтобы получить обратную связь. Ездят в регионы, отвечают на интересующие вопросы.

«Мы абсолютно не имеем цели замедлить экономический рост страны или поставить какие-то палки в колеса. Нет. Основной посыл, который сделали глава государства и правительство: хватит решать все проблемы за счет роста цен. Поработайте с затратами, оптимизируйте логистические цепочки, если вы импортеры, поговорите с поставщиками о снижении цены. Да, будет непросто. Но эту работу нужно проводить. По-другому теперь не будет», – сказал Алексей Богданов.

Министр подчеркнул: формирование цены должно быть обоснованным. Оптовики, производители, импортеры и торговое звено обязаны перестроить свою работу.



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Местные производители согласовывают стоимость товаров с госорганами, для импортеров установлены предельные надбавки.
 
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