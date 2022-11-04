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Цены на товары потребительской корзины снижаются в Беларуси
04.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси снижаются цены на товары потребительской корзины. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, передает телеканал «МИР 24».
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Министр подчеркнул: формирование цены должно быть обоснованным. Оптовики, производители, импортеры и торговое звено обязаны перестроить свою работу.
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Местные производители согласовывают стоимость товаров с госорганами, для импортеров установлены предельные надбавки.
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