Цены падают: в Беларуси зафиксировали дефляцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси зафиксировали дефляцию . В прошлом месяце рубль значительно укрепился. Такой эффект принесла «заморозка» цен на товары. А стоимость некоторых из них торговые сети и вовсе снизили. Изменился ли ассортимент в магазинах, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Мы видим с вами ценник: до переоценки товара сумка стоила 215 рублей, после переоценки сумка стала стоить уже 194. Покупатель уже может, смотря на наши ценники, ощутить выгоду», – показывает начальник отдела организации торговли Павел Грабун.

И так со многими товарами. Цены упали на одежду, бытовую химию и некоторые продукты. Дешевле теперь можно купить чипсы, соки, сладости. А на большую часть ассортимента цены «заморозили». Бытовая техника, например, стоит все так же.

«Торговая надбавка осталась такой же после постановления. Поэтому изменения цен на бытовую технику люди в большей мере не почувствуют. По-разному потребитель реагирует, в большей степени, наверное, положительно», – заявил Павел Грабун.

Некоторые товары пропали с полок магазинов, но быстро вернулись. Переоценивать пришлось 85% продукции. Стоимость вещей и продуктов мониторили мобильные группы: депутаты и профсоюзы. За месяц под их наблюдение попали около тысячи магазинов. Необоснованно повышать цены стали реже.

«Изначально был шквал обращений. Фиксировалось более чем 500 обращений в день – и это только письменных, плюс еще онлайн-форма и горячая линия по вопросам разъяснения порядка ценообразования. Мы видим, какой эффект получился. В октябре у нас практически впервые в истории будет дефляция», – сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Андрей Картун.

Поставщики и торговые сети в начале года подняли цены вслед за курсом доллара. А когда он упал, цифры на ценниках остались прежними. На такую несправедливость внимание обратил президент страны.

Александр Лукашенко раскритиковал работу правительства и поручил взять стоимость товаров под контроль. Совет министров отреагировал оперативно. Разработал новую систему ценообразования.

«Давайте на 25-30% затянем свои пояса и дадим народу вздохнуть, совсем другая будет ситуация, вот это будет справедливость. Вот мы устаканились, сейчас дошлифовываем на предприятиях, в торговле и производстве все эти процессы в плане ценообразования и спокойно можем вступать в новый год и жить, ориентируясь на то, что мы планируем порядка 8% иметь инфляции в течение года будущего, но не 19, как мы планировали в этом году», – говорил президент.

Теперь любое увеличение цены торговые сети должны согласовывать с госорганами. Наценку нужно обосновать. Импортеры же ориентируются на новые торговые надбавки. Контролируют и цены на новые товары. Для этого в законе четко разграничили понятия «новая продукция» и «новый вид продукции».