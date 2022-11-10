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Погода в СНГ: дожди и снег в Казахстане, тепло и без осадков в Беларуси

10.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй рекорд за сутки побит в Санкт-Петербурге. Эта ночь стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре. Температура не опускалась ниже плюс девять. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Солнце решило напомнить о себе жителям Алматы. Снег, который накануне выпал в горах, постепенно тает. Слышна капель. А большая часть страны в зоне дождя и снега. Не обойдется и без гололедицы и тумана. Но температура днем еще плюсовая.

Непривычно тепло для ноября и на побережье Каспия. Там расследуют массовую гибель тюленей. Свыше 130 мертвых животных обнаружили местные жители. Специалисты рыбинспекции и экологи взяли пробы воды и почвы.

«Во время визуального осмотра на тушах тюленей ничего не обнаружено. Нет ни следов насильственной смерти, ни повреждений от рыбацких сетей. Ждем результаты лабораторных исследований», – отметил инспектор Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жаксыгали Издибаев.

Кыргызстан

Ноябрь не перестает удивлять жителей Кыргызстана. В Бишкеке плюс девять, солнечно и без дождя. Почти такая же погода и на севере страны в Чуйской области. Благоприятные условия для работы в поле. Тем более, в нескольких районах продолжается посевная. Местные фермеры сеют озимую пшеницу. Специальный сорт, которому не страшен мороз.

Беларусь

Ноябрь радует теплом. О глубокой осени говорят лишь опавшие листья. В Беларуси облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от шести до 10 градусов тепла. Хочется мечтать об отдыхе. Например, на острове Ду, самом крупном в Беларуси. Он находится в центре Освейского озера в Витебской области. Пока остров необитаем, но это поправимо. 15 ноября пройдет онлайн-конкурс для всех желающих на лучшую идею по благоустройству Ду и организации там удобного кемпинга.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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