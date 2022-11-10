Пенсии в Беларуси повысят с 1 декабря

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Размер пенсий в Беларуси с 1 декабря 2022 года возрастет на 5%. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщает «СБ. Беларусь сегодня» .

«С 1 декабря мы на 5-6 процентов увеличим пенсию для наших людей», – отметил глава государства.

Вопрос обсуждался в ходе доклада о совершенствовании работы ФСЗН и мерах по усилению поддержки пенсионеров и детей-инвалидов. Лукашенко отметил, что в 2022 году пенсии в Беларуси повышали дважды. Так, с 1 марта сумма возросла на 7%, с 1 августа – на 10%.

Решение о повышении пенсий было принято благодаря тому, что бюджет Фонда социальной защиты населения исполняется с профицитом. Рост пенсий в среднем опережает инфляцию. По словам министра труда и социальной защиты Ириной Костевич, пенсия среднего пенсионера (с учетом нынешнего повышения) с декабря 2021 года возрастет на Br125.