ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсии в Беларуси повысят с 1 декабря

10.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Размер пенсий в Беларуси с 1 декабря 2022 года возрастет на 5%. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

«С 1 декабря мы на 5-6 процентов увеличим пенсию для наших людей», – отметил глава государства.

Вопрос обсуждался в ходе доклада о совершенствовании работы ФСЗН и мерах по усилению поддержки пенсионеров и детей-инвалидов. Лукашенко отметил, что в 2022 году пенсии в Беларуси повышали дважды. Так, с 1 марта сумма возросла на 7%, с 1 августа – на 10%.

Решение о повышении пенсий было принято благодаря тому, что бюджет Фонда социальной защиты населения исполняется с профицитом. Рост пенсий в среднем опережает инфляцию. По словам министра труда и социальной защиты Ириной Костевич, пенсия среднего пенсионера (с учетом нынешнего повышения) с декабря 2021 года возрастет на Br125.

Ранее сообщалось, что в Беларуси увеличили размер прожиточного минимума. С 1 ноября он составил 288 белорусских рублей, или примерно 118 долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько белорусы планируют потратить во время «Черной пятницы» в 2022 году и на какие товары: исследование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2022
Mir24.TV Belarus
10.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика