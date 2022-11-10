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Пенсии в Беларуси повысят с 1 декабря
10.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Размер пенсий в Беларуси с 1 декабря 2022 года возрастет на 5%. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщает
Вопрос обсуждался в ходе доклада о совершенствовании работы ФСЗН и мерах по усилению поддержки пенсионеров и детей-инвалидов. Лукашенко отметил, что в 2022 году пенсии в Беларуси повышали дважды. Так, с 1 марта сумма возросла на 7%, с 1 августа – на 10%.
Решение о повышении пенсий было принято благодаря тому, что бюджет Фонда социальной защиты населения исполняется с профицитом. Рост пенсий в среднем опережает инфляцию. По словам министра труда и социальной защиты Ириной Костевич, пенсия среднего пенсионера (с учетом нынешнего повышения) с декабря 2021 года возрастет на Br125.
Ранее сообщалось, что
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Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.
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