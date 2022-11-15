О чем пишут мировые СМИ: 8-миллиардный житель Земли и защита тропических лесов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Население Земли достигло 8 миллиардов человек. Восьмимиллиардным жителем планеты признали девочку, которая родилась в Маниле (Филиппины), сообщает GMA News . Известно, что ее назвали Венис Мабансаг. Ребенок появился на свет в 1:29 по местному времени 15 ноября. Мать Венис Мария Маргарет Виллоренте заявила, что счастлива тому, что ее дочь признали «ребенком 8-го миллиарда в мире», и считает это хорошим знаком на будущее. Главный административный сотрудник Филиппинской комиссии по народонаселению и развитию Филиппинского статистического агентства (PSA) Линет Тереза Монсальве выразила надежду, что Венис «станет символом будущего развития страны».

Три крупнейших страны с тропическими лесами официально объявили о заключении союза для защиты «зеленых легких планеты». Это Бразилия, Демократическая Республика Конго и Индонезия, сообщает CNN . Совместное заявление было подписано в преддверии саммита G20. На территории вышеуказанных стран приходится 52% всех тропических лесов планеты. Их власти заявили о намерении бороться с обезлесением и поддерживать леса как поглотители углерода. Также они разработают новый механизм устойчивого финансирования мер по защите природы.

Национальная валюта Казахстана отмечает день рождения. Тенге был введен в обращение 15 ноября 1993 года, сообщает «Казахстанская правда» . К этой дате приурочили юбилейный Х Конгресс финансистов Казахстана, который открывается во вторник в Астане. Тема мероприятия звучит как «Роль финансовой отрасли в развитии реального сектора: вызовы и возможности». В Конгрессе участвуют представители государственных органов и финансовых организаций. Обсуждаются наиболее важные вопросы финансового сектора и макроэкономической политики.

Павильон Кыргызстана признали одним из самых интересных на World Travel Market. Мероприятие, прошедшее в Лондоне, входит в число крупнейших туристических выставок мира, сообщает «Вечерний Бишкек» . В ходе выставки Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана подписал пять меморандумов о сотрудничестве с компаниями из Казахстана, Великобритании и Пакистана. Так, британское маркетинговое агентство Here&Now 365 начнет помогать в продвижении Кыргызстана на туристическом рынке Великобритании и Северной Ирландии.