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100 рублей — на любые покупки. Как работает услуга «МаниБокс» от МТС?
15.11.2022 13:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Пользователи карты «МТС Деньги» могут воспользоваться услугой «МаниБокс» и получить на счет 100 рублей c отсрочкой платежа до трех месяцев. Это удобный и быстрый способ сделать необходимые покупки «здесь и сейчас». Услуга оформляется онлайн.
Услуга «МаниБокс» позволяет получить 100 рублей на счет абонента при положительном балансе. Полученные электронные деньги абонент может использовать для осуществления платежей онлайн или воспользоваться возможностями платежной карты
Полученную сумму
Подключить «МаниБокс» можно онлайн без посещения офиса МТС. Для подключения услуги необходимо воспользоваться сервисом
Отсрочка платежа предоставляется до 3 месяцев, если абонент не погасит задолженность ранее самостоятельно или не произойдет автоматическое погашение, согласно правилам «МаниБокс», 20-го числа, начиная со второго месяца.
Плата за пользование услугой составляет 0,19 рубля в сутки. Подробнее о «МаниБокс» смотрите
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Пользователи карты «МТС Деньги» могут воспользоваться услугой «МаниБокс» и получить на счет 100 рублей c отсрочкой платежа до трех месяцев. Это удобный и быстрый...
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