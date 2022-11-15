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100 рублей — на любые покупки. Как работает услуга «МаниБокс» от МТС?

15.11.2022 13:11 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

100 рублей — на любые покупки. Как работает услуга «МаниБокс» от МТС?

Пользователи карты «МТС Деньги» могут воспользоваться услугой «МаниБокс» и получить на счет 100 рублей c отсрочкой платежа до трех месяцев. Это удобный и быстрый способ сделать необходимые покупки «здесь и сейчас». Услуга оформляется онлайн.

Услуга «МаниБокс» позволяет получить 100 рублей на счет абонента при положительном балансе. Полученные электронные деньги абонент может использовать для осуществления платежей онлайн или воспользоваться возможностями платежной карты «МТС Деньги».

Полученную сумму «МаниБокс» можно потратить на любые цели: совершать платежи в ЕРИП, рассчитываться в магазинах и автозаправках, совершать покупки онлайн, а также снимать деньги в банкоматах. Кроме того, из этой суммы можно пополнять баланс или погашать рассрочку за оборудование, приобретенное в интернет-магазине и салонах связи МТС.

Подключить «МаниБокс» можно онлайн без посещения офиса МТС. Для подключения услуги необходимо воспользоваться сервисом МТС Деньги, затем в разделе «Услуги» необходимо выбрать услугу «МаниБокс», ввести идентификационный (личный) номер паспорта, ознакомиться с правилами и подтвердить согласие через SMS-код. После одобрения сумма будет видна на балансе телефона и платежной карты «МТС Деньги».

Отсрочка платежа предоставляется до 3 месяцев, если абонент не погасит задолженность ранее самостоятельно или не произойдет автоматическое погашение, согласно правилам «МаниБокс», 20-го числа, начиная со второго месяца.

Плата за пользование услугой составляет 0,19 рубля в сутки. Подробнее о «МаниБокс» смотрите здесь.

 
 
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Пользователи карты «МТС Деньги» могут воспользоваться услугой «МаниБокс» и получить на счет 100 рублей c отсрочкой платежа до трех месяцев. Это удобный и быстрый...
 
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