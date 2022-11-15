«Хочу, чтобы о нас говорили из каждого утюга». Как развивать бренд одежды с производством на аутсорсе

Источник материала: ProBusiness



Наталия Тарасевич. Фото: личный архив

«Про бизнес» и Альфа Банк в Беларуси в рамках совместного проекта «Рабочая группа» продолжают разбирать реальные кейсы малого и среднего бизнеса. Ведущие Дмитрий Альфер («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа Банк в Беларуси) вместе с экспертами помогают компаниям найти слабые места, дают советы по развитию и отвечают на самые злободневные вопросы предпринимателей.

На этот раз рассматриваем кейс бренда женской одежды ESPIREO. Основатель проекта Наталия Тарасевич обратилпсь к экспертам, чтобы понять, как масштабировать бизнес и решить проблему проивзсодства на аутсорсе, которое не позволяет компании расти быстро.

Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ― Альфа Банк в Беларуси .

Эксперты выпуска:

Максим Поклонский , управляющий партнер консалтингового агентства МаркСист и архитектор программ бизнес-школы Капитал;

Олег Ильин, управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой компании ASER.



Олег Ильин и Максим Поклонский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

О бренде одежды ESPIREO

Бренду ESPIREO уже 2.5 года. В начале 2020-го Наталия начала свое дело с перепродажи вещей. Но уже весной поняла, что хочет выстраивать собственную компанию со своим уникальным продуктом. Поначалу одежда бренда была представлена в нескольких шоурумах белорусских брендов, а затем появился и собственный магазин.

Портрет клиента ESPIREO: увлеченная и стемящаяся к чему-либо девушка. Она может хотеть построить бизнес или выучить английский язык, или получить права, но это человек — в движении и стремлении. Идея в том, что девушка может добиться всего, чего хочет, а ESPIREO поддержит на пути достижения своих целей. Слоган бренда — «стремись и вдохновляй» (aspire & inspire).

Идея бренда ESPIREO в том, чтобы покупательница могла собрать базовый гардероб за 1 поход в магазин. Цель — создание 15 стилистических линеек (от кэжуал до спортивной).

Основная аудитория бренда — это девушки 25−35 лет, с достатком средним и выше среднего: офисные сотрудницы, фрилансеры. Больше половины клиентов — постоянные.

Сейчас у компании около 600 клиентов ежемесячно. Средний чек — 150 бел. руб. (оклоло $ 60). Больше половины клиентов — постоянные.

Основным каналом продвижения для бренда является Instagram: ведется работа с блогерами, размещаются партнерские посты в аккаунтах медиа и инфлюенсеров. Также компания привлекает клиентов через сарафанное радио и по рекомендациям стилистов. Всего на маркетинг бренд затрачивает около 6000 бел. руб. в месяц.

Всего в штате компании работает 8 человек, также есть несколько сотрудников на аутсорсе.

В планах компании:

В 2023 году выйти на маркетплейсы;

Выйти на выручку 100 000 бел. руб. в ближайшие 6 месяцев;

Открыть второй магазин-шоурум в популярном ТЦ;

Привлечь инвестиции для выхода на рынок России;

Повысить узнаваемость бренда, создать медийную известность;

Выстроить систему работы в компании без постоянной опоры на собственника.

Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?

Основательница бренда Наталия Тарасевич стоит амбициозные планы и мечтает создать бренд уровня ZARA. Но сейчас компания не может быстро масштабироваться из-за особенностей производства на аутсорсе. Часто не успевают отшивать ходовые модели, поскольку производства, с которыми сотрудничают, не могут привлечь достаточное количество швей и оперативно выполнять заказы. Для бренда важно понять, как определять наиболее популярные модели заранее, и что может помочь с проблемой нехватки швей.

Также ESPIREO пока не хватает известности даже в среде представительниц целевой аудитории. Поэтому компания хочет работать над продвижением бренда и его раскруткой.

Поэтому основательница бренда Наталия Тарасевич обратились к экспертам со следующими вопросами:

Как отстроиться от конкурентов и выделить свои УТП?

Как повысить узнаваемость бренда?

Как избавиться от проблемы «узкого горлышка» в лице собственника бизнеса?

Как научиться определять, какой товар будет пользоваться спросом до этапа массового производства?

Какие каналы маркетинга лучше использовать для привлечения аудитории и клиентов?

Как привлечь инвестиции для масштабирования бизнеса?

Какие гипотезы по поиску новых клиентов стоит опробовать?

Какие рекомендации дали Наталье эксперты — смотрите на YouTube:

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Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

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