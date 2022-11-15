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«Хочу, чтобы о нас говорили из каждого утюга». Как развивать бренд одежды с производством на аутсорсе
15.11.2022 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» и
На этот раз рассматриваем кейс бренда женской одежды ESPIREO. Основатель проекта Наталия Тарасевич обратилпсь к экспертам, чтобы понять, как масштабировать бизнес и решить проблему проивзсодства на аутсорсе, которое не позволяет компании расти быстро.
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты выпуска:
О бренде одежды ESPIREO
Бренду ESPIREO уже 2.5 года. В начале 2020-го Наталия начала свое дело с перепродажи вещей. Но уже весной поняла, что хочет выстраивать собственную компанию со своим уникальным продуктом. Поначалу одежда бренда была представлена в нескольких шоурумах белорусских брендов, а затем появился и собственный магазин.
Портрет клиента ESPIREO: увлеченная и стемящаяся к чему-либо девушка. Она может хотеть построить бизнес или выучить английский язык, или получить права, но это человек — в движении и стремлении. Идея в том, что девушка может добиться всего, чего хочет, а ESPIREO поддержит на пути достижения своих целей. Слоган бренда — «стремись и вдохновляй» (aspire & inspire).
Идея бренда ESPIREO в том, чтобы покупательница могла собрать базовый гардероб за 1 поход в магазин. Цель — создание 15 стилистических линеек (от кэжуал до спортивной).
Основная аудитория бренда — это девушки 25−35 лет, с достатком средним и выше среднего: офисные сотрудницы, фрилансеры. Больше половины клиентов — постоянные.
Сейчас у компании около 600 клиентов ежемесячно. Средний чек — 150 бел. руб. (оклоло $ 60). Больше половины клиентов — постоянные.
Основным каналом продвижения для бренда является Instagram: ведется работа с блогерами, размещаются партнерские посты в аккаунтах медиа и инфлюенсеров. Также компания привлекает клиентов через сарафанное радио и по рекомендациям стилистов. Всего на маркетинг бренд затрачивает около 6000 бел. руб. в месяц.
Всего в штате компании работает 8 человек, также есть несколько сотрудников на аутсорсе.
В планах компании:
Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?
Основательница бренда Наталия Тарасевич стоит амбициозные планы и мечтает создать бренд уровня ZARA. Но сейчас компания не может быстро масштабироваться из-за особенностей производства на аутсорсе. Часто не успевают отшивать ходовые модели, поскольку производства, с которыми сотрудничают, не могут привлечь достаточное количество швей и оперативно выполнять заказы. Для бренда важно понять, как определять наиболее популярные модели заранее, и что может помочь с проблемой нехватки швей.
Также ESPIREO пока не хватает известности даже в среде представительниц целевой аудитории. Поэтому компания хочет работать над продвижением бренда и его раскруткой.
Поэтому основательница бренда Наталия Тарасевич обратились к экспертам со следующими вопросами:
Какие рекомендации дали Наталье эксперты — смотрите на YouTube:
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«Хочу, чтобы о нас говорили из каждого утюга». Как развивать бренд одежды с производством на аутсорсе
На этот раз рассматриваем кейс бренда женской одежды ESPIREO. Основатель проекта Наталия Тарасевич обратилпсь к экспертам, чтобы понять, как масштабировать бизнес и...
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