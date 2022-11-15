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Минский холдинг откроет Центр инновационных разработок

15.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Расширяя горизонты. Минский холдинг вскоре откроет свой «NeoOПарк» – центр инновационных технологий. Так инженеры и IT-специалисты предприятия смогут придумывать и испытывать свои разработки, сообщает «МИР 24».

Ход модернизации и подготовки помещений сегодня оценила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Предприятие с историей – с советских времен там производят телевизоры. Недавно там представили и первый белорусский ноутбук. Холдинг рассчитывает аккумулировать знания в едином центре и создать на его базе образовательный кластер.

«Эти площади должны были использоваться как производственные помещения или для размещения объектов, которые бы приносили прибыль этому предприятию. В связи с этим был разработан график до 2025 года. В целом хочу сказать, что уже достаточно много и качественно сделано», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Забота о здоровье сотрудников – еще одно направление, которое развивает холдинг. В его структуре 16 предприятий, а коллектив насчитывает пять тысяч человек. Современный медцентр будет проводить профосмотры и оказывать платные услуги всем желающим. Будет организован и дневной стационар.

«Будет новое название, новый имидж, другой уровень персонала и культуры обслуживания. Это будет умный медцентр. Пациент получит QR-код на телефон. Вы зарегистрировались, у вас есть карточка, будете иметь доступ для получения своих анализов в личном кабинете», – рассказал генеральный директор холдинга Юрий Предко.

Всю модернизацию холдинг проводит за счет собственных средств. Для этого создан инновационный фонд развития предприятия.



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Ход модернизации предприятия оценила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
 
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