«Гомсельмаш» стал импортозамещающим проектом Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый совместный проект по импортозамещению России и Беларуси определен. Им стал производитель сельхозтехники «Гомсельмаш» из Гомеля, завил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который посетил предприятие. Межправсоглашение по финансированию программы подписали сегодня, сообщает «МИР 24».

Россия выделит 105 миллиардов рублей. Реализовывать проекты по кооперации будут на территории Беларуси. Гомельское предприятие модернизируют. Это позволит нарастить выпуск комплектующих для российских производителей.

«Это узлы, поставка которых стала невозможна для импорта из недружественных стран. Это такие важные узлы, как редукторы, бортовые коробки передач. Сейчас мы порядка 50-60 комплектов в месяц отправляем в Ростов российскому производителю. Задача стоит увеличить их выпуск», – сказал Роман Головченко.

Премьер-министр оценил экспортный потенциал еще одного предприятия в регионе – Гомельского химзавода. Оно выходит на рекордные объемы поставок по итогам этого года. В следующем году завод планирует вдвое нарастить продажи в Россию.