Лукашенко похвалил работу Парка высоких технологий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настало время снять ненужные нюансы. Такими словами Александр Лукашенко описал будущее Парка высоких технологий в Минске. По словам белорусского лидера, отказаться от флагмана IT-отрасли республики и не поддерживать его было бы неправильно, передает «МИР 24».

«Парк высоких технологий – это фишка нашей независимости, молодого государства. Он должен существовать. Парк функционирует и в настоящих условиях. Я думал, вы уже разбежались по закоулкам планеты. Функционирует немного меньше, чем в прошлом году, но тем не менее показывает высокий уровень. Отрадно, что те, кто рванул за пределы после введения санкций, я это все понимаю, начали возвращаться. Очень многие вернулись. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что там, где родился, там ты и должен пригодиться. Это хорошая тенденция. Все утихомирится. Бизнес есть бизнес», – заявил Лукашенко.

Отметил президент и высокие показатели Парка высоких технологий. За девять месяцев этого года экспорт составил два миллиарда долларов. Но работать комплекс должен на благо не только инвесторов, но и всей страны. В этом году перед его резидентами стоит задача по участию в цифровизации экономики.