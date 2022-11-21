Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые разработали новый способ протезирования в области костной пластики, испытания пока проводят на животных. В скором времени имплант опробуют и на человеке, сообщает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

«Наша идея заключается в том, чтобы именно электрохимическими способами на поверхности формировать ультратонкий слой гидроксиапатита», – рассказала заведующая лабораторией фотохимии и электрохимии института общей и неорганической химии НАН Беларуси Валентина Крутько.

Прежде чем прийти к этому открытию, Валентина Крутько провела в лаборатории 20 лет. Все это время она вместе с коллегами выводила свою формулу гидроксиапатита. Удалось, получился более чистый гель – это вещество восстанавливает кость после переломов.

«Когда вносится именно гель гидроксиапатита синтетически в костную рану, то он очень легко высвобождает ионы кальция, которые организмом используются как строительный материал», – отметила Валентина Крутько.

Гель не вызывает отторжения организма, а значит подходит всем. Его используют в стоматологии, в уколах красоты, а теперь еще и в 3D-печати.

«Это уже персонализированная медицина, когда имплант подготавливается под конкретного пациента, конкретный дефект. Сам гидроксиапатит для биочернил использовать достаточно сложно – вводятся связующие компоненты», – продолжает Валентина Крутько.

Белорусский институт неорганической химии создавался вместе с калийными шахтами в Солигорске, нужны были новые технологии в добыче полезных ископаемых. Сегодня здесь работают над умной краской, уникальным покрытием для имплантов и разрабатывают новый вид строительного материала.

«Занимаясь такими материалами, пытаемся огромные отвалы фосфогипса, которые есть в Беларуси, использовать для производства строительного гипса. Эти работы находятся сейчас на стадии опытно-промышленной проверки. То есть уже есть надежда на то, что если подтвердится экономическая целесообразность, то они пойдут в практику», – отметил директор института общей и неорганической химии НАН Беларуси Анатолий Кулак.

Институт работает в одной связке с врачами, строителями и даже шахтерами. Так быстрее, считают здесь – от изобретения до практики один шаг.