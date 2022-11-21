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Белорусские ученые разработали новый способ протезирования
21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые разработали новый способ протезирования в области костной пластики, испытания пока проводят на животных. В скором времени имплант опробуют и на человеке, сообщает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
Прежде чем прийти к этому открытию, Валентина Крутько провела в лаборатории 20 лет. Все это время она вместе с коллегами выводила свою формулу гидроксиапатита. Удалось, получился более чистый гель – это вещество восстанавливает кость после переломов.
Гель не вызывает отторжения организма, а значит подходит всем. Его используют в стоматологии, в уколах красоты, а теперь еще и в 3D-печати.
Белорусский институт неорганической химии создавался вместе с калийными шахтами в Солигорске, нужны были новые технологии в добыче полезных ископаемых. Сегодня здесь работают над умной краской, уникальным покрытием для имплантов и разрабатывают новый вид строительного материала.
Институт
Более подробно о работе белорусских ученых в области костной пластики смотрите в программе
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Гель не вызывает отторжения организма, а значит подходит всем.
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