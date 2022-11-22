Кредиты для бизнеса: куда движутся ставки и как получить финансирование? Большое интервью с экспертами

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Стоит признать, что сегодня бизнесу зачастую не хватает твердой опоры, чтобы работать дальше. Компаниям — от небольших до самых крупных — нужна поддержка. После первого шока этой весны наступило время, когда важно принять новую реальность и начать трансформироваться. Но все эти изменения требуют ресурсов. Насколько они доступны? Какой бизнес может рассчитывать на кредит? И какое финансирование готовы предложить банки?

Заместитель Генерального директора БНБ-Банка Алеся Фролова и начальник управления корпоративного банкинга Алеся Цырткова рассказали, как сейчас обстоят дела в сфере кредитования бизнеса .

«Бизнес перестроился, а ставки по кредитам пошли вниз»

— Весной этого года многие банки серьезно сокращали или даже временно приостанавливали кредитование юридических лиц. Сейчас ситуация изменилась?

— Весной как сам бизнес, так и банки оказались в состоянии полной неопределенности. Шок заставил компании искать все доступные возможности для выживания. Многим пришлось экстренно трансформироваться, перестраивать процессы, отказываться от того, что работало раньше.

К концу июня компании в той или иной мере сумели адаптироваться к новым условиям: принять новую реальность. Бизнес снова начал действовать. Мы видим, что интерес к финансированию вырос. Банки тоже стали чувствовать себя более уверенно.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

У БНБ-Банка есть ресурсы для финансирования бизнеса в четырех основных валютах: белорусских и российских рублях, евро и долларах США. Запросы со стороны компаний сейчас разделяются 50/50 между национальной и иностранными валютами. Из иностранных валют клиенты нашего банка чаще выбирают кредитование в долларах США. Затем — евро и российский рубль.

— То есть вы наблюдаете рост числа заявок на кредиты со стороны бизнеса?

— Летом у нас было всего по паре заявок в неделю, сегодня в работе — десятки заявок.

Осенью бизнес-активность традиционно возрастает, а вместе с ней и запросы на кредитование. Текущий год — не исключение. Компании пересмотрели свою стратегию и процессы. Сейчас мы фиксируем рост интереса к кредитованию со стороны бизнеса.

— В начале лета в одном из белорусских банков ставка по корпоративным кредитам достигала 32% — это шокирующий показатель. Как обстоят дела со ставками по кредитам для бизнеса сейчас?

— Конечно, ставки уровня конца весны-начала лета отталкивали бизнес. Такие кредиты не пользовались спросом. Но и ситуация была иная.

Сейчас ставки постепенно идут вниз. Мы уже довольно близки к нижней планке, существенного снижения в будущем ждать не стоит.

В целом, сейчас ставки меняются достаточно быстро. Через неделю сегодняшний уровень уже может быть неактуален.

Мы предлагаем кредитование со ставками на среднем по рынку уровне, может быть, где-то даже ниже.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Мы со своими клиентами начали использовать такой механизм как работа по оферте. Клиент, пользуясь возобновляемой линией, присылает нам ту ставку, по которой он хотел бы взять кредит. Мы рассматриваем заявку и даем ответ, возможно ли это. Такой механизм удобен тем, что помогает избавиться от огромного объема документов. Он справедливый и точно рабочий.

«Бизнесу мало одного финансирования, нужен комплекс услуг под ключ»

— На какие цели бизнес сейчас чаще всего берет кредит? С чем к вам чаще всего обращаются?

— Еще месяц-два назад клиенты обращались, чтобы закрыть текущие вопросы: финансирование операционной деятельности, пополнение оборотных средств или обновление основных фондов.

Сейчас они начинают планировать и прогнозировать. У клиентов появляется интерес к инвестиционным проектам. Да, это происходит постепенно, но явная тенденция наметилась.

Если за предыдущие полгода таких запросов даже не поступало, то сегодня они хоть и точечные, но все же есть. Мы ожидаем роста таких запросов в начале 2023 года.

— Компании из каких сфер обращаются в БНБ-Банк чаще всего?

— БНБ-Банк всегда успешно работал с компаниями из торгового сегмента, которые занимаются продажей товаров первой необходимости. С нами комфортно работать и производителям, которые закрывают внутренний спрос или направлены на российский рынок.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Раньше мы плотно сотрудничали с грузоперевозчиками, но сейчас они менее активны в своих запросах на финансирование. Арендный бизнес также раньше часто с нами работал. Сейчас эта сфера смотрит с осторожностью на большие проекты с длительными сроками окупаемости.

Сегодня бизнесу мало одного финансирования, надо, чтобы банк стабильно работал с международными платежами и давал хорошие курсы при обмене валют. В этом смысле у БНБ-Банка есть серьезное преимущество: мы можем закрывать в комплексе все потребности клиентов. Поэтому к нам регулярно обращаются компании, которые ориентированы на экспорт и импорт.

— Какие условия сейчас предлагает БНБ-Банк по кредитам для юридических лиц?

— Мы предлагаем бизнесу любого масштаба кредиты на любые цели: на текущую деятельность, на приобретение основных средств и другие цели.

Кредитуем бизнес в USD и EUR от $100 тыс. в эквиваленте с индивидуальным подходом в определении ставки. Доступны также кредиты в национальной валюте. Рассматриваем заявки и даем ответ в течение 3 рабочих дней.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Предлагаем возобновляемые кредитные линии с периодом оборачиваемости от 30 до 180 дней. Естественно, мы опираемся на то, как удобно клиенту. Что касается длинных сроков кредитования — готовы предлагать кредит или лизинг до 3 лет.

Также БНБ-Банк является участником программы «Банка развития». По ней клиент, выполняя определенные требования, может получить финансирование на срок до 5 лет со ставкой от 7,5% в белорусских рублях.

«К кредитной истории надо относиться как к своему нематериальному активу»

— Какой процент запросов от юрлиц на кредитование банк одобряет?

— 50% заявок, которые к нам поступают, одобряются в том виде, в котором были поданы. Еще около 35% заявок — с некоторыми корректировками, например, на другую сумму или срок. Сейчас категорических отказов немного — меньше 2%.

До принятия окончательного решения все заявки мы структурируем, часть отсекается на уровне работы с корпоративным банкиром. Но для всех клиентов мы стараемся найти компромиссный вариант, чтобы заявка все-таки была одобрена.

Почему отказов так мало? Клиенты, которые испытывают какие-то серьезные сложности, за новым финансированием и не обращаются. Обычно приходят те, кто себя чувствует более уверенно. Поэтому банк готов работать с такими клиентами и удовлетворять их запросы.

— И все-таки почему банк может не одобрить какую-то заявку? Какие причины для отказа могут возникнуть?

— Это может быть проблемная кредитная история компании. Если клиент систематически нарушает сроки оплаты, то банк ничего не сможет сделать. У нас даже появилась такая присказка для клиентов: «К кредитной истории надо относиться как к своему нематериальному активу». То есть ее надо беречь с первого дня, иначе в самый нужный момент можно остаться без поддержки. К счастью, сегодня бизнес это понимает и ответственно относится к чистоте кредитной истории.

Стоп-сигналом для банка может быть и тяжелое финансовое положение компании. Если долговая нагрузка высокая, бизнес работает с убытками, а собственный капитал истощен — естественно, это говорит о том, что потенциальный заемщик может не вернуть запрашиваемые деньги.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Также банк обращает внимание на структуру обеспечения компании. Предпочтение отдается организациям, у которых есть возможность предоставить «твердый залог» — это недвижимость, автотранспорт, оборудование.

С осторожностью банк смотрит на компании, где в залог могут быть предоставлены права на выручку, дебиторская задолженность и другие виды обеспечения. Хотя даже с такими запросами мы работаем.

В любом случае все эти обстоятельства не являются категорическими стоп-факторами, из-за которых банк отказывает. Мы всегда разбираемся в причинах — работаем с каждым случаем индивидуально. Возможно, в этом и есть наш уникальный подход: мы не говорим категорично «нет».

— Что вы можете порекомендовать предпринимателям и бизнесменам, которые сегодня ищут возможность кредитования?

— Единственное, что стоит посоветовать: смотрите по сторонам. Бизнес привыкает обслуживаться в одном банке и все свои операции и запросы направляет ему. Но на рынке есть масса предложений, которые можно и нужно рассматривать вне зависимости от того, в каком банке у вас счет и зарплатный проект.

Рекомендуем собственникам бизнеса и финансовым директорам обращать внимание в том числе на «средние» банки. Может быть, средний банк не может закрывать потребности в кредитах в $50 млн по конкретной сделке, но он может гарантировать быстрое и надежное финансовое плечо при замене контрагентов, новых контрактах.

БНБ-Банк — как раз тот игрок, который это точно сделает. Мы можем являться не только банком номер один для клиента, но и вторым, и третьим банком для более крупных клиентов. Не всегда крупные банки могут среагировать в моменте на какой-то запрос и изменения. А мы готовы в любых ситуациях перестроиться и подстроиться под клиента, закрыть какие-то проблемы быстро. И, имея большой опыт работы в таких ситуациях, мы с уверенностью и гордостью можем сказать, что не подводили своих клиентов, в первую очередь думали об их бизнесе и нашем партнерстве.

— По вашим оценкам, какой будет динамика кредитования бизнеса до конца года, в следующем году?

— Если ситуация и тенденции на рынке кредитования будут сохраняться в текущем состоянии, то мы ожидаем возврат интереса к инвестпроектам со стороны бизнеса.

Что касается лизинга оборудования, автомобилей — здесь вряд ли что-то очень быстро изменится. Скорее всего, положение останется прежним и в 2023 году.

Поэтому основное направление в вопросах финансирования бизнеса — это текущая деятельность компаний, поддержка, наращивание оборота для развития. Сейчас те, кто не успел перестроиться, вынуждены догонять тех, кто сразу отреагировал. А мы всегда готовы поддерживать бизнес, который выбрал развитие и трансформацию, и быть вместе гибкими в текущих условиях.

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