В Беларуси ежедневно проверяют цены и ассортимент в магазинах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дефицита товаров в Беларуси нет. Для жителей страны доступны все продукты питания, бытовая химия, одежда. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, передает «МИР 24».



Магазины мониторят специальные мобильные группы. Это члены Совета Республики, депутаты, профсоюзы, комитет государственного контроля. Они отслеживают, чтобы в торговых сетях не было необоснованного роста цен , выдерживался ассортимент.

«Мы сейчас стали мониторить еще ту информацию, которая размещается на сайтах, потому что зачастую эта информация абсолютно лживая и не подвержена никаким фактами. Мы эту информацию обязательно проверяем, направляем для проверки в местные органы власти, которые выезжают, проверяют и тут же нам присылают информацию из этих торговых объектов не с пустыми полками, а с полками, где масса товаров», – заявила Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Только за прошедшую неделю члены Совета Республики проверили более 280 магазинов почти по всем районам страны. Нарушения не выявили. О разнообразии ассортимента товаров говорят и сами граждане. Сенаторы регулярно общаются с большим количеством людей лично, узнают о ситуации в регионах.