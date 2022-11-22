|
В Беларуси ежедневно проверяют цены и ассортимент в магазинах
22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дефицита товаров в Беларуси нет. Для жителей страны доступны все продукты питания, бытовая химия, одежда. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, передает «МИР 24».
Только за прошедшую неделю члены Совета Республики проверили более 280 магазинов почти по всем районам страны. Нарушения не выявили. О разнообразии ассортимента товаров говорят и сами граждане. Сенаторы регулярно общаются с большим количеством людей лично, узнают о ситуации в регионах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальные мобильные группы мониторят магазины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)