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Штрафы за «нечестные» накладные введут в Беларуси

24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси введут штрафы за неуказанные или недостоверные сведения в накладных. Соответствующий законопроект приняли в двух чтениях парламентарии, передает «МИР 24».

Оштрафовать могут на сумму до 640 белорусских рублей, это приблизительно 16 тысяч российских. Индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам придется заплатить 10% от суммы хозяйственной операции.

«Индекс потребительских цен падает, но вместе с тем остается актуальным вопрос повышения ответственности хозяйствующих субъектов за соблюдение правил формирования цены. И мы, депутаты, не должны допустить любого завышения цен», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василий Панасюк.

Цены в Беларуси регулируются постановлением правительства. Производители согласовывают стоимость товаров с государственными органами. Для импортеров установлены предельные надбавки. За соблюдением правил следят депутаты, профсоюзы и Госконтроль.



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Оштрафовать могут на сумму до 640 белорусских рублей, это приблизительно 16 тысяч российских.
 
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