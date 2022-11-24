|
Штрафы за «нечестные» накладные введут в Беларуси
24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси введут штрафы за неуказанные или недостоверные сведения в накладных. Соответствующий законопроект приняли в двух чтениях парламентарии, передает «МИР 24».
Оштрафовать могут на сумму до 640 белорусских рублей, это приблизительно 16 тысяч российских. Индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам придется заплатить 10% от суммы хозяйственной операции.
Цены в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оштрафовать могут на сумму до 640 белорусских рублей, это приблизительно 16 тысяч российских.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)