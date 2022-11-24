Штрафы за «нечестные» накладные введут в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси введут штрафы за неуказанные или недостоверные сведения в накладных. Соответствующий законопроект приняли в двух чтениях парламентарии, передает «МИР 24».

Оштрафовать могут на сумму до 640 белорусских рублей, это приблизительно 16 тысяч российских. Индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам придется заплатить 10% от суммы хозяйственной операции.

«Индекс потребительских цен падает, но вместе с тем остается актуальным вопрос повышения ответственности хозяйствующих субъектов за соблюдение правил формирования цены. И мы, депутаты, не должны допустить любого завышения цен», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василий Панасюк.