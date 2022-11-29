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Проститься с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем пришли тысячи людей
29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске простились с
Очередь у Центрального дома офицеров растянулась на десятки метров. В последний путь Владимира Макея провожали с почестями: рота почетного караула, сотни венков и букетов. На церемонию приехали родственники, друзья, сотрудники МИДа Беларуси и других министерств, руководители госорганов, медики и деятели культуры. Для многих он был близким другом и соратником.
«Министр Макей является очень большим другом китайского народа. При своей жизни он внес очень большой вклад в развитие китайско-белорусских отношений», – отметил посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн.
Похоронили Владимира Макея на Восточном кладбище Минска. Там покоятся известные политики, деятели науки и культуры, герои Советского Союза.
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Похоронили Владимира Макея на Восточном кладбище Минска, где покоятся известные политики, деятели науки и культуры, герои Советского Союза.
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