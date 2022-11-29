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Проститься с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем пришли тысячи людей

29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске простились с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Он скоропостижно скончался 26 ноября. Владимиру Макею было 64 года. Почтить память дипломата пришли тысячи людей, передает телеканал «МИР 24».

Очередь у Центрального дома офицеров растянулась на десятки метров. В последний путь Владимира Макея провожали с почестями: рота почетного караула, сотни венков и букетов. На церемонию приехали родственники, друзья, сотрудники МИДа Беларуси и других министерств, руководители госорганов, медики и деятели культуры. Для многих он был близким другом и соратником.

«Я бы его прежде всего охарактеризовал как человека человечного. Он был руководителем такого высокого уровня и никогда не кичился этим, это раз. И второе – я очень многое у него взял», – сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов.

«Министр Макей является очень большим другом китайского народа. При своей жизни он внес очень большой вклад в развитие китайско-белорусских отношений», – отметил посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн.

Похоронили Владимира Макея на Восточном кладбище Минска. Там покоятся известные политики, деятели науки и культуры, герои Советского Союза.



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Теги: Минск
 
 
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Похоронили Владимира Макея на Восточном кладбище Минска, где покоятся известные политики, деятели науки и культуры, герои Советского Союза.
 
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