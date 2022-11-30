Больше 500 фур ждут пропуска на белорусско-польской границе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очереди на белорусско-польской границе: только на пункте пропуска «Козловичи» в ожидании стоят больше 500 фур. Водители большегрузов утверждают: польские пограничники намеренно медленно оформляют проезд. На месте побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

На мосту между Беларусью и Польшей два ряда фур. За несколько часов машины даже не сдвинулись с места. Ждут, когда польские контрольные службы пропустят.

Милан Недич везет картон из Беларуси в Сербию. На улице около нуля, водитель четвертые сутки живет в машине на границе. Согреться помогает газовая горелка. С собой из продуктов все, что не портится и не нужно готовить.

«В машине ем, в машине сплю. Главное, чтобы кофе был. В Беларуси быстро оформляют. А в Польше – проблемы. Я так думаю», – говорит Милан.

По соседству водитель из Польши. У него в фуре строительные материалы. Раньше границу проходил за часы, а сейчас – за несколько дней практически не сдвинулся с места.

«Как было раньше: «Кузница» работала, было быстрее. Сейчас переход «Кузница Брузги» закрыт. Там много машин было. Было нормально. Когда выезжали из Польши по понедельникам, за три-четыре часа заезжал в Брест», – рассказал Маръюш Мачиевич.

Крупнейший пункт пропуска «Кузница Брузги» Варшава закрыла год назад из-за ситуации с беженцами. Это увеличило нагрузку на другие переходы между Беларусью и Польшей. Так, «Козловичи» готовы принять 2400 большегрузов в сутки. Но эту договоренность, говорят на таможне, польская сторона не выполняет.

«На протяжении последних двух недель польской стороной выполняется порядка 60% от установленных международными соглашениям норм. Белорусской стороной оформляются все транспортные средства, которые подает польская сторона. И мы готовы принимать больше в случае ритмичной работы сопредельной стороны», – отметил начальник таможенного поста «Козловичи» Дмитрий Ковалев.

Брестским водителям проще. Из областного центра до таможенного поста «Козловичи» всего около 20 минут на авто. Но и для них такая дорога тоже испытание.

«В очереди стоишь. Если что-то надо, жена привезет. Как она оставит любимого мужа? Выживаем. Очередь с той стороны плохо едет. Наверное, польская сторона не пускает», – сказал белорусский водитель Александр Климович.

Пробка из фур растянулась на 12 километров. Чтобы не ждать, многие водители идут на хитрость.

«Приезжает легковая и становится здесь. Кто-то добросовестный в конец едет, а кто-то прямо сюда. Потом запускают своего же, и все. Либо продают очередь. По 300 евро продают, по 400».

За время ожидания у водителей уже появились свои традиции. В дни рождения пропускают друг друга без очереди.