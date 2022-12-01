Белорусский комбинат разработал новое детское питание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский комбинат в городе Малорита Бресткой области разработал новые продукты для детей. В их основе – местные овощи и фрукты. Отдельное внимание уделили упаковке, чтобы она была удобной и безопасной, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Без сахара и только натуральный состав. Сырье для детского питания перерабатывают на этом же заводе. Это позволяет лучше контролировать процесс. В итоге​ качество​ продукта выше.

«Большинство ингредиентов, из которых делается питание, мы закупаем в Беларуси. Увеличена закупка яблок, моркови, сливы. В странах СНГ также закупаем такие продукты как груша, слива – чернослив, персик. То, что у нас шло из Украины, сейчас мы закупаем полуфабрикат из России», – рассказал главный инженер Малоритского консервноовощесушильного комбината Леонид Бегеза.

Особое внимание – упаковке. Пауч-пакеты из комбинированных материалов тоже делают в Беларуси. Из тюбиков выкачивают воздух и заливают в них пюре.



«Такой вид упаковки позволяет сохранять полностью данный вид сбалансированности витаминов и минералов. Пакет не пропускает солнечные лучи и не дает возможности воздействию на продукцию», – отметил директор Малоритского консервноовощесушильного комбината Юрий Витрюк.



Внутри таких пакетов – двойная порция пюре. Полноценный перекус. Раньше объем упаковки был вдвое меньше.

«Сейчас вводим их в оборот в школьные столовые. Думаю, в ближайшем будущем они появятся у нас по всей Беларуси», – отметил главный инженер Малоритского консервноовощесушильного комбината Леонид Бегеза.