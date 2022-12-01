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Белорусский комбинат разработал новое детское питание
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский комбинат в городе Малорита Бресткой области разработал новые продукты для детей. В их основе – местные овощи и фрукты. Отдельное внимание уделили упаковке, чтобы она была удобной и безопасной, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Без сахара и только натуральный состав. Сырье для детского питания перерабатывают на этом же заводе. Это позволяет лучше контролировать процесс. В итоге качество продукта выше.
Особое внимание – упаковке. Пауч-пакеты из комбинированных материалов тоже делают в Беларуси. Из тюбиков выкачивают воздух и заливают в них пюре.
«Сейчас вводим их в оборот в школьные столовые. Думаю, в ближайшем будущем они появятся у нас по всей Беларуси», – отметил главный инженер Малоритского консервноовощесушильного комбината Леонид Бегеза.
«Новая линейка позволила нам задействовать категорию детей, которая раньше не была задействована. Изучая местные и зарубежные рынки, мы определились, что данный вид продукции будет востребован», – отметил директор Малоритского консервноовощесушильного комбината Юрий Витрюк.
Экспорт поставок растет. Детское питание из Малориты уже оценили в странах СНГ. Более 90% продукции идет в Россию. В этом году комбинат открыл для своих поставок европейский рынок. Первая страна ЕС на карте комбината – Болгария. В Беларуси предприятие готово обеспечить своей продукцией всех детей страны.
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Отдельное внимание уделили упаковке, чтобы она была удобной и безопасной.
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