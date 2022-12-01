ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский комбинат разработал новое детское питание

01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский комбинат в городе Малорита Бресткой области разработал новые продукты для детей. В их основе – местные овощи и фрукты. Отдельное внимание уделили упаковке, чтобы она была удобной и безопасной, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Без сахара и только натуральный состав. Сырье для детского питания перерабатывают на этом же заводе. Это позволяет лучше контролировать процесс. В итоге​ качество​ продукта выше.

«Большинство ингредиентов, из которых делается питание, мы закупаем в Беларуси. Увеличена закупка яблок, моркови, сливы. В странах СНГ также закупаем такие продукты как груша, слива – чернослив, персик. То, что у нас шло из Украины, сейчас мы закупаем полуфабрикат из России», – рассказал главный инженер Малоритского консервноовощесушильного комбината Леонид Бегеза.

Особое внимание – упаковке. Пауч-пакеты из комбинированных материалов тоже делают в Беларуси. Из тюбиков выкачивают воздух и заливают в них пюре.

«Такой вид упаковки позволяет сохранять полностью данный вид сбалансированности витаминов и минералов. Пакет не пропускает солнечные лучи и не дает возможности воздействию на продукцию», – отметил директор Малоритского консервноовощесушильного комбината Юрий Витрюк.

Внутри таких пакетов – двойная порция пюре. Полноценный перекус. Раньше объем упаковки был вдвое меньше.

«Сейчас вводим их в оборот в школьные столовые. Думаю, в ближайшем будущем они появятся у нас по всей Беларуси», – отметил главный инженер Малоритского консервноовощесушильного комбината Леонид Бегеза.

Линия работает без перебоев. 40 пакетов в минуту или около 40 тысяч упаковок за смену. Первая партия уже отправилась в торговую сеть региона.

«Новая линейка позволила нам задействовать категорию детей, которая раньше не была задействована. Изучая местные и зарубежные рынки, мы определились, что данный вид продукции будет востребован», – отметил директор Малоритского консервноовощесушильного комбината Юрий Витрюк.

Экспорт поставок растет. Детское питание из Малориты уже оценили в странах СНГ. Более 90% продукции идет в Россию. В этом году комбинат открыл для своих поставок европейский рынок. Первая страна ЕС на карте комбината – Болгария. В Беларуси предприятие готово обеспечить своей продукцией всех детей страны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдельное внимание уделили упаковке, чтобы она была удобной и безопасной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: снег в Кыргызстане, усиление морозов в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2022
Mir24.TV Belarus
01.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика