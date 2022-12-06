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Единый номер для нуждающихся в соцуслугах заработал в Минске
06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске заработал единый номер для нуждающихся
Номер 139 для Альбины Пожаевой – спасение. За несколько минут получает ответ на любой вопрос, причем бесплатно. Раньше приходилось обзванивать несколько инстанций.
Починить газовую плиту или домофон, расчистить сугробы возле дома или записать к врачу – на линию обращаются с разными запросами. Решать проблемы помогают два оператора. Пока с нагрузкой справляются. В день поступает около ста звонков, чаще от многодетных родителей и пенсионеров.
На линию обращаются и дети пенсионеров – нанимают сиделок, просят помочь пожилым по хозяйству. Тогда домой приезжают социальные работники или волонтеры. Горячая линия 139 работает с восьми утра до восьми вечера, но только по будням.
Номер-помощник 139 пока работает только в столице. Проект экспериментальный, но идеей уже заинтересовались и в регионах.
Только в Минске сегодня живет около 450 тысяч пенсионеров.
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Пожилым, инвалидам, многодетным родителям, матерям-одиночкам теперь легче получить поддержку. По единому номеру 139 можно узнать любую информацию.
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