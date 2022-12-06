Единый номер для нуждающихся в соцуслугах заработал в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске заработал единый номер для нуждающихся в социальных услугах. Пожилым, инвалидам, многодетным родителям, матерям-одиночкам теперь легче получить поддержку. По единому номеру 139 можно узнать любую информацию, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Номер 139 для Альбины Пожаевой – спасение. За несколько минут получает ответ на любой вопрос, причем бесплатно. Раньше приходилось обзванивать несколько инстанций.

«Звонков очень много, хочется, чтобы все было доступно и бесплатно. В службе 139 прекрасно, все очень вежливо, тактично, мне понравилось», – отметила пенсионерка Альбина Пожаева.

Починить газовую плиту или домофон, расчистить сугробы возле дома или записать к врачу – на линию обращаются с разными запросами. Решать проблемы помогают два оператора. Пока с нагрузкой справляются. В день поступает около ста звонков, чаще от многодетных родителей и пенсионеров.

«Все зависит от человека. Если ему удобно и он может сам набрать номер телефона, мы даем контакты. Если кому-то удобнее, чтобы мы сформировали заявку, то мы формируем заявку. Нужно уметь выслушать, особенно пожилых людей, им нужно с кем-то поговорить, им нужно полностью раскрыть свою проблему, и мы их слушаем и вникаем в ситуацию, стараемся помочь», – подчеркнула специалист по социальной работе Элеонора Контузорова.

На линию обращаются и дети пенсионеров – нанимают сиделок, просят помочь пожилым по хозяйству. Тогда домой приезжают социальные работники или волонтеры. Горячая линия 139 работает с восьми утра до восьми вечера, но только по будням.

«Человеку необязательно четко понимать, какую услугу он ищет, достаточно изложить свою ситуацию. Линия должна облегчить работу наших социальных служб. Запрос на ее создание у минчан действительно назрел, потому что мы очень много предоставляем социальных услуг», – сказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Минского городского исполнительного комитета Ольга Василевская.

Номер-помощник 139 пока работает только в столице. Проект экспериментальный, но идеей уже заинтересовались и в регионах.

Только в Минске сегодня живет около 450 тысяч пенсионеров.