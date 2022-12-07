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Погода в СНГ: угроза схода лавин возросла в Таджикистане, в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности

07.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый снежный циклон «Зора» идет на Санкт-Петербург. Он сменит северо-атлантическую «Аннику», которая оставила после себя огромные сугробы. Новый ненастный гость обрушит на город большую порцию снега. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

Зимний пейзаж столица Таджикистана сменила на весенний. Под лучами солнца снежинки быстро растаяли. Днем в Душанбе до плюс семи. А в горах снегопад не прекращается. Возросла угроза схода лавин. На опасных участках дежурят мобильные бригады спасателей. Комитет по чрезвычайным ситуациям республики рекомендует водителям быть предельно осторожными на перевалах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Беларусь

«Оранжевый» уровень опасности действует в Беларуси из-за гололеда. Водителям следует соблюдать скоростной режим и отказаться от лишних перестроений и обгонов. Осторожнее нужно быть и пешеходам. Легкий минус синоптики обещают и в новогоднюю ночь. Лесхозы страны уже начали готовить деревья к празднику. На выбор срез ели или сосны, или деревья в кадках. Через пару недель в стране заработают елочные базары. Как обещают в хозяйствах, цены останутся на уровне прошлогодних.

Кыргызстан

В Бишкеке похолодало до минус четырех. Почти такая же погода и в Иссык-Кульской области. В главный курортный регион страны отдыхать приезжают и зимой. Зайти в озеро в такую погоду мало кто осмелится. А вот на горячих источниках очень много туристов. Температура воды в них от 30 до 50 градусов. Когда на улице мороз, принимать такие ванны особенно приятно.



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