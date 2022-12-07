Погода в СНГ: угроза схода лавин возросла в Таджикистане, в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый снежный циклон «Зора» идет на Санкт-Петербург. Он сменит северо-атлантическую «Аннику», которая оставила после себя огромные сугробы. Новый ненастный гость обрушит на город большую порцию снега. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

Зимний пейзаж столица Таджикистана сменила на весенний. Под лучами солнца снежинки быстро растаяли. Днем в Душанбе до плюс семи. А в горах снегопад не прекращается. Возросла угроза схода лавин. На опасных участках дежурят мобильные бригады спасателей. Комитет по чрезвычайным ситуациям республики рекомендует водителям быть предельно осторожными на перевалах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Если зимой в дороге заглох автомобиль

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