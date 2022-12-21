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Первый бизнес-форум женщин Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске в 2023 году
21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум планируют провести в Минске в следующем году. План подготовки мероприятия обсудила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова с руководством Белорусского союза женщин.
Идея о более тесном сотрудничестве возникла во время встречи Натальи Кочановой со своей коллегой Танзилой Нарбаевой. Это было на полях осенней сессии
В будущем похожие форумы Беларусь планирует проводить с участием женщин Азербайджана, Туркменистана, России.
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План подготовки мероприятия обсудила председатель Совета Республики Наталья Кочанова с руководством Белорусского союза женщин.
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