Первый бизнес-форум женщин Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске в 2023 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум планируют провести в Минске в следующем году. План подготовки мероприятия обсудила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова с руководством Белорусского союза женщин.

«Мы с удовольствием покажем Беларусь женщинам Узбекистана. У нас есть определенное сходство менталитета. Это такие же добрые люди, которые любят свою страну. Наши отношения должны сохраняться и развиваться как по линии дружеских связей, так и по линии экономики и бизнеса», – сказала Наталья Кочанова.

Идея о более тесном сотрудничестве возникла во время встречи Натальи Кочановой со своей коллегой Танзилой Нарбаевой. Это было на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Узбекистане . Задачи предстоящего форума – активизация контактов, заключение контрактов в области тяжелой и легкой промышленности, образования, здравоохранения. Во всех этих сферах работают и руководители-женщины.

В будущем похожие форумы Беларусь планирует проводить с участием женщин Азербайджана, Туркменистана, России.