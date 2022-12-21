﻿ Первый бизнес-форум женщин Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске в 2023 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый бизнес-форум женщин Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске в 2023 году

21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум планируют провести в Минске в следующем году. План подготовки мероприятия обсудила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова с руководством Белорусского союза женщин.

«Мы с удовольствием покажем Беларусь женщинам Узбекистана. У нас есть определенное сходство менталитета. Это такие же добрые люди, которые любят свою страну. Наши отношения должны сохраняться и развиваться как по линии дружеских связей, так и по линии экономики и бизнеса», – сказала Наталья Кочанова.

Идея о более тесном сотрудничестве возникла во время встречи Натальи Кочановой со своей коллегой Танзилой Нарбаевой. Это было на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Узбекистане. Задачи предстоящего форума – активизация контактов, заключение контрактов в области тяжелой и легкой промышленности, образования, здравоохранения. Во всех этих сферах работают и руководители-женщины.

В будущем похожие форумы Беларусь планирует проводить с участием женщин Азербайджана, Туркменистана, России.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
План подготовки мероприятия обсудила председатель Совета Республики Наталья Кочанова с руководством Белорусского союза женщин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2022
Mir24.TV Belarus
22.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика