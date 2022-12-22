Минская фабрика выпустила коллекцию елочных игрушек с логотипом МТРК «Мир»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минская фабрика новогодних игрушек выпустила коллекцию телерадиокомпании «Мир» – шары из тончайшего стекла с логотипом, передает «МИР 24».

«Сегодня, можно сказать, дебют. Эксклюзивная коллекция елочных шаров. Белые шары диаметром 10 сантиметров с логотипом телерадиокомпании «Мир». Возможно, один шарик попросим для себя в музей», – отметил директор фабрики новогодних игрушек Андрей Бегун.

Единственная в стране фабрика новогодних игрушек ежегодно выпускает свыше 300 тысяч шаров самых разных форм. Елочные украшения телерадиокомпании «Мир» не для продажи. Ведущие теле- и радиоэфира расписали их вручную, чтобы подарить детям.

«Каждый из нас попытался маленькую толику своего тепла вложить в этот шарик и очень радует, что в конечном итоге один из них окажется у какого-то конкретного малыша на конкретной елочке в разных областях нашей страны. И это вдохновляет», – рассказал радиоведущий радиостанции «МИР» Алексей Клочков.