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Минская фабрика выпустила коллекцию елочных игрушек с логотипом МТРК «Мир»
22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минская фабрика новогодних игрушек выпустила коллекцию телерадиокомпании «Мир» – шары из тончайшего стекла с логотипом, передает «МИР 24».
Единственная в стране фабрика новогодних игрушек ежегодно выпускает свыше 300 тысяч шаров самых разных форм. Елочные украшения телерадиокомпании «Мир» не для продажи. Ведущие теле- и радиоэфира расписали их вручную, чтобы подарить детям.
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Единственная в стране фабрика новогодних игрушек ежегодно выпускает свыше 300 тысяч шаров самых разных форм.
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