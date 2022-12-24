Новая лаборатория компонентов микроэлектроники открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальное производство компонентов микроэлектроники открылось в Беларуси. Лабораторию создали в Академии наук страны. Разрабатывать планируют технологии, которые раньше закупали за рубежом, сообщает «МИР 24».

Внутри – четвертый класс чистоты, это намного чище, чем в некоторых операционных. Оборудование со статусом «высокотехнологичное». Его собрала белорусская компания вместе с российскими коллегами. С такой лабораторией микроэлектронику смогут изготавливать для двух стран.

«Это качество, которое соответствует всем мировым стандартам. Мало того, это уникальное производство, а не копии зарубежных аналогов, то есть это не продается сегодня в принципе и раньше особо не продавалось. Это спроектировано непосредственно нашими учеными», – рассказал академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин.