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Новая лаборатория компонентов микроэлектроники открылась в Минске
24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уникальное производство компонентов микроэлектроники открылось в Беларуси. Лабораторию создали в Академии наук страны. Разрабатывать планируют технологии, которые раньше закупали за рубежом, сообщает «МИР 24».
Внутри – четвертый класс чистоты, это намного чище, чем в некоторых операционных. Оборудование со статусом «высокотехнологичное». Его собрала белорусская компания вместе с российскими коллегами. С такой лабораторией микроэлектронику смогут изготавливать для двух стран.
То, что раньше покупали за рубежом, теперь разработают здесь, причем в короткие сроки. Сначала опытные образцы проверят, а дальше
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Разрабатывать планируется технологии, которые раньше закупали за рубежом.
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