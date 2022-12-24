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Лукашенко прибыл в Звездный городок в Подмосковье

24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Сегодня утром борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», передает «МИР 24».

Президент Беларуси по приглашению президента России Владимира Путина посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Он находится в Звездном городке. Лукашенко обсудит перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, ознакомится с системой отбора и подготовки специалистов. В центре находятся кандидаты на полет в космос от Беларуси.

Александр Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси обсудит перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, ознакомится с системой отбора и подготовки специалистов.
 
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