Лукашенко прибыл в Звездный городок в Подмосковье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Сегодня утром борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», передает «МИР 24».

Президент Беларуси по приглашению президента России Владимира Путина посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Он находится в Звездном городке. Лукашенко обсудит перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, ознакомится с системой отбора и подготовки специалистов. В центре находятся кандидаты на полет в космос от Беларуси.

Александр Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.