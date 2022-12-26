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Погода в СНГ: сильный ветер и туман на юге Казахстана, мокрый снег и морозы в Беларуси
26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, гололедица и мороз около восьми градусов будет в понедельник в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Ветер с порывами до 20 метров в секунду и туман сегодня накроют Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области. В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода: пройдет снег, на юго-западе возможен дождь со снегом, низовая метель и гололедица. В Алматы около нуля и без осадков. Идеальное время, чтобы отправиться на
Беларусь
В понедельник белорусов ждет мокрый снег, туман и морозы. Во многих районах до минус семи градусов. Пешеходам нужно быть осторожными – порывистый ветер и гололедица могут привести к травмам. К новогодним праздникам на елочных базарах пик продаж. На выбор срезанные сосны, ели или хвойные в кадках. Цены остались на уровне прошлогодних – от 30 белорусских или 770 российских рублей.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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