ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: сильный ветер и туман на юге Казахстана, мокрый снег и морозы в Беларуси

26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, гололедица и мороз около восьми градусов будет в понедельник в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Ветер с порывами до 20 метров в секунду и туман сегодня накроют Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области. В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода: пройдет снег, на юго-западе возможен дождь со снегом, низовая метель и гололедица. В Алматы около нуля и без осадков. Идеальное время, чтобы отправиться на самый высокогорный каток «Медеу». В этом году он отмечает юбилей – 50 лет. Поздравить «фабрику рекордов» приезжают известные спортсмены. Накануне на льду выступила серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева.

Беларусь

В понедельник белорусов ждет мокрый снег, туман и морозы. Во многих районах до минус семи градусов. Пешеходам нужно быть осторожными – порывистый ветер и гололедица могут привести к травмам. К новогодним праздникам на елочных базарах пик продаж. На выбор срезанные сосны, ели или хвойные в кадках. Цены остались на уровне прошлогодних – от 30 белорусских или 770 российских рублей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спрос на свежие зелень и овощи резко вырос перед праздниками в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2022
Mir24.TV Belarus
26.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика