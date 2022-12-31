|
Производство низкопольных и вместительных трамваев для Нижнего Новгорода наладили в Беларуси
31.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали собирать первые трамваи для Нижнего Новгорода. «МиНиН» – это совместный проект двух стран. В транспорте почти нет импортных деталей. Он будет низкопольным, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Монтажник Сергей Аношко паяет платы и собирает электронные блоки. Он оснастил электроникой уже сотни белорусских трамваев, а теперь собирает новинку для Нижнего Новгорода. Говорит, разница в сборке большая, но для профессионала разобраться труда не составит. Принцип понял сразу.
«Немножко по-другому идет провод. Но это тот же провод, те же наконечники, те же условия, что были до этого. Берешь чертеж, там все указано», – говорит монтажник цеха электроники.
Сборка корпуса, монтаж электрооборудования, покраска и обшивка салона. Почти все запчасти белорусские и российские. Первую десятку трамваев решили делать на минском предприятии. Пока есть время наладить логистику между городами.
Производство уже налажено, но проектировщики продолжают совершенствовать модель. Примеряют «начинку» трамвая под готовый дизайн. Если, к примеру, конструкция усложняет сборку, кузов слишком габаритный или короткий нос не вмещает всю электронику, это быстро поправят. Акцент – на комфорт для пассажиров.
«Это машина низкопольная, с максимально возможным количеством посадочных мест на низком полу. Также дизайн довольно современный, и при его разработке учитывали не только пожелания заказчика, но и все современные тенденции», – говорит начальник отдела электротранспорта предприятия Сергей Чирун.
Серийное
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти все запчасти белорусские и российские. Проектировщики продолжают совершенствовать модель и делают акцент на комфорт для пассажиров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)