Производство низкопольных и вместительных трамваев для Нижнего Новгорода наладили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали собирать первые трамваи для Нижнего Новгорода. «МиНиН» – это совместный проект двух стран. В транспорте почти нет импортных деталей. Он будет низкопольным, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Монтажник Сергей Аношко паяет платы и собирает электронные блоки. Он оснастил электроникой уже сотни белорусских трамваев, а теперь собирает новинку для Нижнего Новгорода. Говорит, разница в сборке большая, но для профессионала разобраться труда не составит. Принцип понял сразу.

«Немножко по-другому идет провод. Но это тот же провод, те же наконечники, те же условия, что были до этого. Берешь чертеж, там все указано», – говорит монтажник цеха электроники.

Сборка корпуса, монтаж электрооборудования, покраска и обшивка салона. Почти все запчасти белорусские и российские. Первую десятку трамваев решили делать на минском предприятии. Пока есть время наладить логистику между городами.

«Проект должен быть взаимовыгодным, поэтому каждая из сторон будет иметь на паритетной основе свой объем работ, объем производства необходимых комплектующих. Конечная сборка трамвайного вагона уже на втором и третьем этапах будет производиться на совместном предприятии», – отметил заместитель генерального директора холдинга Олег Быцко.