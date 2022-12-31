В Беларуси подняли базовую величину: какие пошлины и штрафы для бизнеса вырастут

Источник материала: ProBusiness





Правительство Беларуси установило размер базовой величины на 2023 год. Согласно постановлению от 30 декабря 2022 года № 967 , с 1 января базовая составит 37 рублей. Рост по сравнению с 2022-м на 5 рублей ( в прошлый раз повышение составило 3 рубля). Следом теперь вырастут различные штрафы, а также госпошлины для юрлиц и ИП. «Про бизнес» составил для вас таблицу основных изменений.

При регистрации ИП или юридического лица необходимо оплачивать госпошлину. Ставки напрямую зависят от размера базовой величины.

От уплаты госпошлины освобождаются организации и индивидуальные предприниматели «за государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в их уставы (учредительные договоры — для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров) и изменений, внесенных в свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в случае изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в эти документы».

Кроме того, увеличение базовой величины отразится на суммах штрафов, которые, согласно КоАП , привязаны к этому показателю.

Публикуем примеры повышения пошлин и штрафов:

Вид платежа, который зависит от базовой величины Сумма в 2022 году (бел. руб.) Сумма в 2023 году (бел. руб.) Государственная регистрация коммерческой организации (за исключением коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства), 1 БВ 32 37 Государственная регистрация коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 0,8 БВ 25,6 29,6 Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации (учредительный договор — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), за исключением коммерческой организации, в которой число учредителей (участников) — инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 2 БВ 64 74 Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав коммерческой организации (учредительный договор — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), в которой число учредителей (участников) — инвалидов превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства, 0,5 БВ 16 18,5 Государственная регистрация некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 приложения 22 к Налоговому кодексу), 0,5 БВ 16 18,5 Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 приложения 22 к Налоговому кодексу), 0,25 БВ 8 9,25 Государственная регистрация индивидуального предпринимателя, 0,5 БВ 16 18,5 Государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 0,25 БВ 8 9,25 Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации коммерческой, некоммерческой организации, индивидуального предпринимателя 50% ставки, установленной за государственную регистрацию соответствующего субъекта хозяйствования 50% ставки, установленной за государственную регистрацию соответствующего субъекта хозяйствования Штраф за нарушение должностным лицом юрлица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов), до 40 БВ до 1280 до 1480 Штраф за реализацию или предложение к покупке товаров с истекшими сроками годности, хранения, до 100 БВ до 3200 до 3700 Штраф за продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения несовершеннолетним, до 20 БВ до 640 до 740 Штраф за нарушение должностным лицом юрлица или ИП установленного порядка ведения бухгалтерского учета (учета предпринимательской деятельности, учета доходов и расходов, применяемого при УСН) и составления отчетности, до 20 БВ до 640 до 740 Штраф за необеспечение сохранности должностным лицом юрлица или ИП бухгалтерских документов и (или) иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, если в результате такие документы утрачены, от 4 до 35 БВ от 128 до 1120 от 148 до 1295 Штраф за уклонение от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности руководителем юрлица, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность которого в соответствии с законодательными актами подлежит обязательному аудиту, до 30 БВ до 1050 до 1110 Штраф за осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом органе 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности Штраф за нарушение срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета), при просрочке не более 3 рабочих дней — до 1 БВ, а при просрочке более 3 рабочих дней — до 2 БВ до 32 и до 64 до 37 и до 74 Штраф за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, от 4 до 50 БВ от 128 до 1600 от 148 до 1850 Штраф за несоблюдение должностным лицом нанимателя установленного порядка приема работников на работу, режима рабочего времени и времени отдыха работников, предоставления им отпусков, от 2 до 20 БВ от 64 до 640 от 74 до 740

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