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Столицы стран СНГ и Грузии украсились к Новому году
31.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миллионы разноцветных огней – города стран Содружества и Грузии подготовились к празднику. Каждый – по-своему. Как создавали новогоднюю атмосферу, рассказывает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.
Новый год в Баку встречают шумно и ярко. В центре города – массовые гуляния и праздничные ярмарки. Можно сделать селфи с Дедом Морозом, потанцевать и попробовать национальную кухню – жареные каштаны и плов.
В Тбилиси главная новогодняя елка возвышается на проспекте Руставели. В праздничные дни улица стала пешеходной. Весь центр грузинской столицы превратился в большую концертную площадку.
Миллионы лампочек и свыше ста километров гирлянд озарили Минск. Его украсили инсталляциями сказочных персонажей, фигурками животных и елочными игрушками. Впервые в этом году масштабные праздничные декорации установили не только в центральных районах города, но и в отдаленных. В таком антураже прогулки интереснее и детям и взрослым.
Главная площадь Еревана превратилась сказочный город: причудливые замки, детские карусели, даже деревья – все засияло новогодней иллюминацией. Праздничные огни ярко осветили центральные улицы, мосты, а на площади Республики глаз радует главная новогодняя ель Армении.
Детская анимация, аттракционы и концерты радуют жителей и гостей Бишкека. Пространства для гуляний в этом году стало больше. Главную елку установили не у памятника Манасу, как это было раньше, а в южной части площади, на месте большого фонтана. На ветвях – семь с половиной тысяч игрушек из светоотражающего пластика и километры гирлянд.
На центральной площади Кишинева – традиционная ель и впечаляющие инсталляции. Вокруг – огромная ярмарка. Там можно купить тематические сувениры, а заодно согреться глинтвейном или изваром.
Между тем, Новый год уже
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Города осветили миллионы разноцветных огней.
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