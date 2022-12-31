Столицы стран СНГ и Грузии украсились к Новому году

Миллионы лампочек и свыше ста километров гирлянд озарили Минск. Его украсили инсталляциями сказочных персонажей, фигурками животных и елочными игрушками. Впервые в этом году масштабные праздничные декорации установили не только в центральных районах города, но и в отдаленных. В таком антураже прогулки интереснее и детям и взрослым.

Главная площадь Еревана превратилась сказочный город: причудливые замки, детские карусели, даже деревья – все засияло новогодней иллюминацией. Праздничные огни ярко осветили центральные улицы, мосты, а на площади Республики глаз радует главная новогодняя ель Армении.

Детская анимация, аттракционы и концерты радуют жителей и гостей Бишкека. Пространства для гуляний в этом году стало больше. Главную елку установили не у памятника Манасу, как это было раньше, а в южной части площади, на месте большого фонтана. На ветвях – семь с половиной тысяч игрушек из светоотражающего пластика и километры гирлянд.

На центральной площади Кишинева – традиционная ель и впечаляющие инсталляции. Вокруг – огромная ярмарка. Там можно купить тематические сувениры, а заодно согреться глинтвейном или изваром.