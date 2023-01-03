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Лукашенко потребовал решить проблему долгостроев

03.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разобраться с долгостроями в Беларуси потребовал президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам строительства. Только в Минске 19 проблемных объектов, передает «МИР 24».

«Это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома. Мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный. Я не хочу повторения того, что было несколько лет назад. 1 658 объектов числятся, из них многоквартирных жилых домов – 22», – заявил Лукашенко.

Во Дворце Независимости также подвели итоги ушедшего года по строительству. В стране совершенствуют законодательство в этой сфере. Уже смягчили требования к строительству частных домов. Также профильное министерство отчиталось: в 2022-м году возвели больше четырех миллионов квадратных метров жилья. Превысили планку по строительству с господдержкой на 100 тысяч квадратов. Также план перевыполнили по арендным квартирам и электродомам.



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Теги: Минск
 
 
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Задачу президент Беларуси поставил на совещании по вопросам строительства.
 
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