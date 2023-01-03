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Лукашенко потребовал решить проблему долгостроев
03.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Разобраться с долгостроями в Беларуси потребовал президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам строительства. Только в Минске 19 проблемных объектов, передает «МИР 24».
Во Дворце Независимости также подвели итоги ушедшего года по строительству. В стране совершенствуют законодательство в этой сфере. Уже смягчили требования к строительству частных домов. Также профильное министерство отчиталось: в 2022-м году возвели больше четырех миллионов квадратных метров жилья. Превысили планку по строительству с господдержкой на 100 тысяч квадратов. Также план перевыполнили по арендным квартирам и электродомам.
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Задачу президент Беларуси поставил на совещании по вопросам строительства.
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