В Беларуси упростят процесс приемки нового жилья

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил упростить процесс возведения жилья и других объектов. Развитие строительной отрасли стало темой первого рабочего дня главы государства в новом году, передает «МИР 24».

В стране совершенствуют законодательство в этой сфере. По мнению белорусского лидера, во время приемки промышленных и коммерческих зданий требования порой излишние, как и хождение застройщиков по инстанциям. В пример президент привел возведение частных домов. В прошлом году этот процесс упростили. Так должно быть и с другими объектами.

«Участок есть у человека – строй. Ты строишь для себя, несешь за это ответственность. И, как видим, люди сами пошли и в МЧС, и в какой-то надзор, для того, чтобы вы подсказали, как лучше. Так должно быть. Человек должен определяться, как ему строить дом. Остальное жилье? Строительные объекты? Мы договаривались, что в течение года вы все уладите», – сказал Лукашенко.

В этом году упростят процесс приемки построек разного типа. Профильное министерство предлагает, чтобы этим занимался один надзорный орган. Раньше некоторые проверяющие инстанции дублировали друг друга и затягивали процессы.

«Размывает ответственность подрядных организаций, заказчика. Получается банально: чем больше подписей, тем меньше ответственность», – отметил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.