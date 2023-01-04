|
В Беларуси упростят процесс приемки нового жилья
04.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил упростить процесс возведения жилья и других объектов. Развитие строительной отрасли стало темой первого рабочего дня главы государства в новом году, передает «МИР 24».
В стране совершенствуют законодательство в этой сфере. По мнению белорусского лидера, во время приемки промышленных и коммерческих зданий требования порой излишние, как и хождение застройщиков по инстанциям. В пример президент привел возведение частных домов. В прошлом году этот процесс упростили. Так должно быть и с другими объектами.
В этом году упростят процесс приемки построек разного типа. Профильное министерство предлагает, чтобы этим занимался один надзорный орган. Раньше некоторые проверяющие инстанции дублировали друг друга и затягивали процессы.
«Размывает ответственность подрядных организаций, заказчика. Получается банально: чем больше подписей, тем меньше ответственность», – отметил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
Также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профильное министерство предлагает, чтобы приемкой занимался один надзорный орган. Раньше некоторые проверяющие инстанции дублировали друг друга.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)