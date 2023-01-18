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Погода в СНГ: морозы не ослабевают в Казахстане, в Армении начался сезон пикников
18.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Какая погода ожидается в среду в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Кыргызстан
Морозы в Кыргызстане пошли на спад. В Бишкеке минус три и солнечно. Почти такая же погода и в Иссык-Кульской области, но в горах холоднее. Из-за лютой стужи замерз Барскоонский водопад, один из самых известных в республике. Его высота – 24 метра. Явлением природы воспользовались скалолазы, они проводят там тренировки.
В Баку и на Апшеронском полуострове весенние плюс девять. Но в горных районах Азербайджана мороз. От сильных снегопадов пострадал урожай цитрусовых
Армения
В Армении аномально тепло, до плюс девяти в Ереване. Это на несколько градусов выше сезонной нормы. А к выходным температура подрастет еще на три-четыре градуса. Местные жители открывают сезон пикников. Едут за город, где чистый воздух и горные пейзажи.
Беларусь
В Беларуси сегодня дождь, гололедица и туман и снова не по-зимнему тепло. Днем столбики термометров поднимутся до девяти градусов. В некоторых районах будет ветрено, с порывами до 20 метров в секунду.
Крещенские морозы в этом году обошли страну стороной. Праздничной ночью в столице будет плюс три-четыре градуса. Но медики все равно рекомендуют окунаться в купели только при хорошем самочувствии и главное – в оборудованных местах. В Минском районе их будет шесть, а для тех, кто побаивается ледяной воды, в этом году организовали проруби с подогревом.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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