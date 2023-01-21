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Кубок Содружества: как биатлонисты соревнуются в условиях переменчивой погоды в Раубичах?

21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мужская и женская сборные Беларуси и России по биатлону продолжают соревноваться на Кубке Содружества. Погода в Раубичах меняется каждый день. Как готовятся команды к сюрпризам погоды, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«В 6.30 начали. Сейчас тестируем смазку, лыжи. Выбираем самое лучшее», – рассказал сервисмен Денис Латышев.

Сервисмены – это серые кардиналы спортивных достижений. Скорость биатлонистов зависит от их работы. Каждый день по 2,5 часа на тест-драйв. Лыжи откатывают на трассе. Проверяют смазку. Лучшие пары идут в гонку. Но только после обработки.

Это вакс-кабина. В траке хранят и готовят инвентарь. С собой у российской команды несколько сотен лыж. Перед стартами работа здесь кипит. На одну пару – около 20 минут.

«Сначала очищаем от лыжи грязи, которую они набрали по трассе, далее наносим скользящие слои. В зависимости от погоды будет различное количество слоев», – пояснил сервисмен Павел Крючков.

«Сейчас погода теплая. После порошка еще эмульсия кладется. Чтобы отводить влагу от лыж», – отметил сервисмен Андрей Шатохин.

В Беларуси оттепель. Снег вокруг тает, но не в Раубичах. Толщина покрова на стадионе – около метра.

«Этого будет достаточно, до весны при самых жестких плюсах», – сказал заместитель директора по административно-хозяйственной части спорткомплекса «Раубичи» Леонид Карась.

На гонку преследования вышли женщины. Пасьют в 10 километров держал интригу до решающей стрельбы. На первом огневом рубеже промах у Куклиной, у Алимбековой-Смольской все точно. После первой стойки ошиблась уже белоруска. А на решающей стрельбе Куклина допустила еще промах, но Алимбекова – три. Судьба золота была решена.

«Немножко не получилось справиться с порывами ветра. Но в целом я довольна. Трасса очень разбита в силу того, что погода теплая. Палки проваливаются, так как сделана большая подушка искусственного снега. Но в целом у нас очень хорошо сработали сегодня лыжи. Сервис работает на все 100%, им спасибо», – заявила чемпионка России по биатлону Лариса Куклина.

Биатлон – спорт удачи. И хоть первой в гонке пришла Куклина, общий зачет по-прежнему возглавляет Алимбекова-Смольская. За ней – россиянки Гербулова и Дербушева. А после женской команды на старт вышли мужчины.



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Погода в Раубичах меняется каждый день. С собой у российской команды несколько сотен лыж.
 
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