Кубок Содружества: как биатлонисты соревнуются в условиях переменчивой погоды в Раубичах?

«Сначала очищаем от лыжи грязи, которую они набрали по трассе, далее наносим скользящие слои. В зависимости от погоды будет различное количество слоев», – пояснил сервисмен Павел Крючков.

«Сейчас погода теплая. После порошка еще эмульсия кладется. Чтобы отводить влагу от лыж», – отметил сервисмен Андрей Шатохин.

В Беларуси оттепель. Снег вокруг тает, но не в Раубичах. Толщина покрова на стадионе – около метра.

«Этого будет достаточно, до весны при самых жестких плюсах», – сказал заместитель директора по административно-хозяйственной части спорткомплекса «Раубичи» Леонид Карась.

На гонку преследования вышли женщины. Пасьют в 10 километров держал интригу до решающей стрельбы. На первом огневом рубеже промах у Куклиной, у Алимбековой-Смольской все точно. После первой стойки ошиблась уже белоруска. А на решающей стрельбе Куклина допустила еще промах, но Алимбекова – три. Судьба золота была решена.

«Немножко не получилось справиться с порывами ветра. Но в целом я довольна. Трасса очень разбита в силу того, что погода теплая. Палки проваливаются, так как сделана большая подушка искусственного снега. Но в целом у нас очень хорошо сработали сегодня лыжи. Сервис работает на все 100%, им спасибо», – заявила чемпионка России по биатлону Лариса Куклина.