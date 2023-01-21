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Кубок Содружества: как биатлонисты соревнуются в условиях переменчивой погоды в Раубичах?
21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мужская и женская сборные Беларуси и России по биатлону продолжают соревноваться на Кубке Содружества. Погода в Раубичах меняется каждый день. Как готовятся команды к сюрпризам погоды, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Это вакс-кабина. В траке хранят и готовят инвентарь. С собой у российской команды несколько сотен лыж. Перед стартами работа здесь кипит. На одну пару – около 20 минут.
«Сейчас погода теплая. После порошка еще эмульсия кладется. Чтобы отводить влагу от лыж», – отметил сервисмен Андрей Шатохин.
В Беларуси оттепель. Снег вокруг тает, но не в Раубичах. Толщина покрова на стадионе – около метра.
На гонку преследования вышли женщины. Пасьют в 10 километров держал интригу до решающей стрельбы. На первом огневом рубеже промах у Куклиной, у Алимбековой-Смольской все точно. После первой стойки ошиблась уже белоруска. А на решающей стрельбе Куклина допустила еще промах, но Алимбекова – три. Судьба золота была решена.
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Погода в Раубичах меняется каждый день. С собой у российской команды несколько сотен лыж.
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