Просьбы участников беспорядков в Беларуси о возвращении на родину рассмотрит специальная комиссия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создадут комиссию для работы с желающими вернуться на родину , передает телеканал «МИР 24».

Речь идет о тех, кто участвовал в беспорядках после президентских выборов в 2020 году и покинул страну.

Просьбы о возвращении поступают и главе государства, и в Администрацию президента. Александр Лукашенко поручил проработать вопрос и предложить механизм. Главное условие белорусского лидера – подход в каждом случае должен быть индивидуальным.

«Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился и осознал это, а сделать шаг навстречу. Это касается только тех, кто реально заслуживает прощения. А кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать. Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать, а кто нет», – сказал глава государства.

Этот процесс запущен, рассказали в Генпрокуратуре. В специальную комиссию войдут представители общества, депутаты, чиновники. Обратиться туда можно любым удобным способом. Каждый конкретный случай рассмотрят отдельно.

«Многие ведь действительно ни в чем не обвиняются. Но им так промыли мозги, образно говоря, что они сами себе что-то выдумали. Поэтому даже в первую очередь они должны к нам обратиться. Это не значит, что правоохранительный блок и иные государственные органы ослабят свою работу по противодействию экстремизму», –пояснил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

В ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект указа президента.