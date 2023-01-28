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Старшеклассники Беларуси репетируют централизованный экзамен
28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началась финальная репетиция общегосударственного или централизованного экзамена. В ней примут участие 53 тысячи человек. Условия в этом году изменились. Школьные выпускные объединили с централизованными экзаменами. И теперь у них статус обязательных, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
С собой только гелиевая ручка, паспорт и вода. Несмотря на то, что тест репетиционный, правила и инструкции настоящие. Абитуриенты проверяют свои силы, а наблюдатели отрабатывают ход экзамена.
Школьный выпускной экзамен с этого года получил статус централизованного. И его проводят в формате теста. У белорусских одиннадцатиклассников обязательных экзаменов два: по русскому или белорусскому языку и предмету на выбор. Сегодня отрабатывают именно второй предмет. В списке их 15. Например, математика, биология, химия, география. Герман Третьякевич выбрал физику.
Финальная репетиция обязательна для всех школьников. 53 тысячи учащихся страны одновременно проверяют уровень своих знаний. На 40 заданий им дается от полутора до трех с половиной часов, в зависимости от предмета. Для наблюдателей это тоже «генеральный прогон». На настоящем экзамене все должно быть идеально. Поэтому все изменения поэтапно нужно отработать сейчас.
«Задействованы новые этапы. Это организованная доставка учащихся, организованная регистрация, это прохождения испытаний по всем предметам в один день, поэтому очень важно посмотреть все нюансы и шероховатости, чтобы их устранить», – отметил директор республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Помимо общегосударственного экзамена остался и привычный для белорусов централизованный тест. Он нужен для поступления в вузы. Раньше их было три, а теперь всего один: по выбранной специальности. Пункты сдачи тестов и экзаменов открыты по всей стране. Их 144.
Результаты репетиции школьники смогут узнать через две-три недели. Отметки получат по 10-балльной шкале. А настоящие экзамены пройдут в середине мая. Еще есть время определиться с вузом и предметом для сдачи.
Централизованный экзамен обязателен для окончания школы. Полученный результат суммируется с итоговой школьной оценкой по предмету и делится пополам. Полученная оценка попадет в аттестат.
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Централизованный экзамен обязателен для окончания школы. Полученный результат суммируется с итоговой школьной оценкой по предмету и делится пополам. Полученная...
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