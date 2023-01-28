Старшеклассники Беларуси репетируют централизованный экзамен

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началась финальная репетиция общегосударственного или централизованного экзамена. В ней примут участие 53 тысячи человек. Условия в этом году изменились. Школьные выпускные объединили с централизованными экзаменами. И теперь у них статус обязательных, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

С собой только гелиевая ручка, паспорт и вода. Несмотря на то, что тест репетиционный, правила и инструкции настоящие. Абитуриенты проверяют свои силы, а наблюдатели отрабатывают ход экзамена.

Школьный выпускной экзамен с этого года получил статус централизованного. И его проводят в формате теста. У белорусских одиннадцатиклассников обязательных экзаменов два: по русскому или белорусскому языку и предмету на выбор. Сегодня отрабатывают именно второй предмет. В списке их 15. Например, математика, биология, химия, география. Герман Третьякевич выбрал физику.

«Я оцениваю свои возможности где-то между одним баллом и ста. Меньше не должно быть, больше тоже. Нужно подготовиться, как следует, это все-таки определяет мою судьбу, жизнь. Пойду я на завод или ровно сидеть буду, так сказать», – поделился ученик 11 класса Герман Третьякевич.

Финальная репетиция обязательна для всех школьников. 53 тысячи учащихся страны одновременно проверяют уровень своих знаний. На 40 заданий им дается от полутора до трех с половиной часов, в зависимости от предмета. Для наблюдателей это тоже «генеральный прогон». На настоящем экзамене все должно быть идеально. Поэтому все изменения поэтапно нужно отработать сейчас.